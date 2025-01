Kreisliga B: Großer Brandschaden - TuS Grün-Weiss Holten bittet um Spenden

Bei B-Kreisligist Grün-Weiss Holten hat es am Wochenende gebrannt. Nun hofft man, dass es einige Spenden gibt, um den Verlust aufzufangen.

Die Hinrunde lief für TuS Grün-Weiss Holten in der B-Kreisliga in Oberhausen schon nicht nach Plan. Zwei Rückzüge gab es in der Liga - der SV Vonderort und Post SV Oberhausen II haben ihre Mannschaft abgemeldet.

Von den restlichen 16 Teams war keines schlechter als GW Holten. 16 Partien, nur zwei Siege, ein Torverhältnis von Minus 40. Aktuell würde die Mannschaft absteigen. Immerhin der Trend stimmte in den letzten Wochen. Vier Punkte gab es aus den letzten drei Partien vor der Winterpause.

Doch aktuell ist das leider das kleinste Problem des Vereins. Denn bei dem Kreisligisten hat es gebrannt, die Schäden sind erheblich. Daher gab es nun via Facebook einen Aufruf von Grün-Weiss Holten.

Die Fußballabteilung braucht Hilfe, nachdem ein Brand am Samstag im Material-Keller der Oberhausener das gesamte Equipment (Bälle, Trikots, Trainingsutensilien) unbrauchbar gemacht hat.

Der Klub gab bekannt: "Dieser Schaden wirft die komplette Fußballabteilung und deren Neuaufbau enorm zurück. Daher möchten wir einen Spendenaufruf starten, um den Fußballern weiterhin den Trainings- und Spielbetrieb zu ermöglichen.

Es geht immerhin um 15 Mannschaften aus dem Senioren- und Jugendbereich. Die Herren, die in der Kreisliga B an den Start gehen, starten am 9. Februar wieder in den Ligaalltag.

Die ersten Spenden sind auch offenbar schon eingegangen. Ein User schrieb, dass er 30 Bälle spenden würde, ein anderer gab bekannt, dass er einen nicht genannten Betrag auf das Spendenkonto überwiesen habe.

Spenden per Paypal: Spenden@gw-holten.de

Bei der Hallenstadtmeisterschaft gab es für GW Holten vor wenigen Tagen das Aus in der Vorrunde. In einer Gruppe mit dem SC Buschhausen, Arminia Lirich und Espanol 82 konnte kein Sieg gefeiert werden. Es gab drei Niederlagen, das alles bei einem Torverhältnis von 1:10.