Westfalia Dortmund rüstet sich schon für die neue Saison, wenn es vermutlich in der Kreisliga A an den Start geht.

Westfalia Dortmund 2022 macht weiter keine halben Sachen. 2022 wurde der Verein gegründet, seitdem gab es noch keine Niederlage.

Nach dem souveränen Aufstieg in die Kreisliga B Dortmund steht der nächste Aufstieg schon bevor. Nach 13 Partien stehen 13 Siege auf dem Konto des Klubs, der von Maurice Temme gegründet wurde.

Bedeutet im Winter: 39 Punkte, zehn Zähler Vorsprung in der Kreisliga B auf den Zweiten DJK Blau-Weiß Huckarde II. Und die Winterpause nutzte Westfalia Dortmund nun, um das Personal abermals hochkarätig aufzumotzen.

Es sieht so aus, als wolle der Verein die Zeit bis zum Sommer-Aufstieg in die Kreisliga A nutzen, um dort schon eingespielt ins Rennen zu gehen. Denn nach den Verpflichtungen von Ricardo Seifried, Justin Neiss (beide TuS Bövinghausen), Steven Josifov (SpVgg Horsthausen), dem beim VfL Bochum und Borussia Dortmund ausgebildeten Darius Stawski und Stürmer Alan Michna (zuletzt Spielertrainer beim FC Frohlinde in der Bezirksliga) kommt nun auch noch ein sechster Akteur zum B-Ligisten.

Und zwar der 24-jährige Yunus Emre Cakir - ein 75-facher Oberliga-Spieler. Er lief zuletzt für die TSG Sprockhövel in der Oberliga Westfalen auf. Zuvor war Cakir bei der Hammer SpVg, dem FC Kray und Westfalia Herne unter Vertrag. Kevin Temme betont: "Emre wird mit seiner überragenden Qualität nicht nur unsere Defensive verstärken, e soll als neuer Abwehrchef unsere Defensive führen und leiten."

Was bisher auch ohne Cakir, der in der Jugend bei Rot-Weiss Essen audgebildet wurde, schon blendend funktionierte, wie vier Gegentore in 13 Spielen zeigen. Nun soll das Bollwerk noch schwieriger zu durchbrechen sein.

Das erste Spiel nach der Winterpause steht für Westfalia Dortmund 2022 am Sonntag (18. Februar, 15 Uhr) auf dem Programm. Dann geht es zum Zwölften, den Tamilstars Dortmund. Der Beginn der Abschiedstour in der Kreisliga B.