Westfalia Dortmund: Zu früh gefeiert! So irre vertagt sich der Aufstieg in die Kreisliga A

So eine erste Niederlage in der Vereinshistorie wird noch niemand kassiert haben. Westfalia Dortmunds Trainer zieht den Vergleich zu Schalkes Vier-Minuten-Meisterschaft.

Man kann sich sicher sein. So kurios hat noch nie ein Verein nach fast zwei Jahren sein erstes Meisterschafts-Pflichtspiel verloren. Und vermutlich wird es das auch so schnell nicht mehr geben.

Seit 2022 gibt es den Verein Westfalia Dortmund. Seitdem sind sie in den Kreisligen nicht aufzuhalten. Ohne Punktverlust ging es in die Kreisliga B. Und auch dort: Nur Siege, die Gegner waren zumeist chancenlos.

Am Sonntag (21. April) sollte nun der zweite Aufstieg eingetütet werden. Wieder stand Westfalia Dortmund in der Kreisliga B1 Dortmund ohne Punktverlust an der Spitze.

Alles war angerichtet. Nachdem zuvor einige Gegner erst gar nicht angetreten waren, reiste RW Barop II an und verlor mit 0:4. Die Party konnte beginnen - und das tat sie auch.

"Wir haben komplett gefeiert", erklärt Westfalia Dortmunds Trainer Maurice Temme. Bis am Montag, 22. April 2024, um sieben Uhr die Nachricht kam, dass sich der Klub zu früh gefreut hat.

Denn die Dortmunder mussten die Nachricht verdauen, dass das Spiel mit 2:0 für Barop gewertet wurde. Denn ein Spieler, der um 13 Uhr für die Zweite von Westfalia Dortmund beim 8:3 gegen TuS Rahm II in der Kreisliga C auflief, kam bei der um 15 Uhr angepfiffenen Partie von der Ersten auch zum Einsatz.

Da er aber kurz zuvor seine fünfte Gelbe Karte kassierte, war er für die Erste nicht spielberechtigt. Temme erklärt: "Das hatte niemand auf dem Schirm. Normalerweise steht im System vor einem gesperrten Spieler ein Schloss, das war hier aber nicht der Fall, weil das Spiel fast gleichzeitig mit unserem lief. Daher wurde die Partie trotz des 4:0-Sieges gegen und gewertet. Das war leider ein organisatorischer Fehler."

Schalke war der Vier-Minuten-Meister, wir der Paar-Stunden-Meister Maurice Temme

Daher folgte die erste Party, die zweite Feier wird es nun vermutlich in einer Woche geben, wenn Westfalia Dortmund beim Vierten SV Westrich II (28. April, 12:45 Uhr) antritt.

Temme zog daher auch den Vergleich zum FC Schalke, der 2001 zu früh feierte: "Schalke war der Vier-Minuten-Meister, wir der Paar-Stunden-Meister. Aber wir haben ja die zweite Chance, um das klarzumachen."

Und wenn der Aufstieg in die Kreisliga A dann perfekt ist, wird es auch noch einige Zugänge geben, nachdem bereits Hochkaräter verpflichtet wurden. Temme: "Es werden sicher noch ein paar Neue kommen, aber erstmal machen wir die Meisterschaft klar."