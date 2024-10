In der Dortmunder Kreisliga A hat sich der ambitionierte Klub Westfalia Dortmund zu einem 1:0-Sieg gegen den VfR Kirchlinde gerungen. Präsident Maurice Temme hatte lobende Worte übrig.

Wenn es die Mannschaft nicht richtet, dann muss der Chef eben selbst ran. So überspitzt würde es Maurice Temme, Präsident des ambitionierten Dortmunder Kreisliga-A-Vertreters Westfalia Dortmund, sicher nicht beschreiben, was am Donnerstag, 3. Oktober, gegen den VfR Kirchlinde los war. Kurios ist der Blick auf den Spielberichtsbogen aber allemal.

Denn den ersten und einzigen Treffer des Tages erzielte in der 82. Minute eben jener Maurice Temme. Immer wieder schnürt der in der Jugend des VfL Bochum ausgebildete 27-Jährige selbst die Schuhe und hilft mit, die ambitionierten Zeile des Klubs zu verfolgen.

"Wir sind jetzt Erster und haben zehn Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Sharri Dortmund. Klar, wir haben auch zwei Spiele mehr als sie absolviert. Aber wenn wir jetzt alles gewinnen, kann uns den Bezirksliga-Aufstieg niemand mehr nehmen."

Soweit die Rechnung Temmes. Der Weg dahin ist nach acht Siegen und einem Unentschieden aus neun Spielen aber noch weit. "Wir hatten uns eigentlich gut auf Kirchlinde vorbereitet, allerdings hatten wir viele angeschlagene Spieler. Das soll natürlich keine Ausrede sein."

Temme lobte Kirchlinde, bei denen der elfte Platz nicht die Qualität der Mannschaft widerspiegeln würde. "Wir waren spielbestimmend, hatten viel Ballbesitz." Dennoch habe nicht jeder alles gegeben, weil eben nicht alle Spieler bei 100 Prozent gewesen seien. Etwa die Bewegung nach hinten sei nicht immer konsequent gewesen.

"Am Ende habe ich dann getroffen. Mit Blick auf unsere Chancen war das überfällig, aber auch Kirchlinde hatte eine gute Möglichkeit. Wir haben zuletzt immer mal wieder gesehen, dass die Konkurrenz gegen vermeintlich schwächere Gegner verloren hat. Das wollten wir vermeiden."

Als Nächstes steht am Sonntag, 13. Oktober, 15:15 Uhr, das Heimspiel gegen den Dorstfelder SC an. "Die nächsten Wochen werden richtungsweisend. Da kommen sehr gute Gegner", sagte Temme, der auf einen "goldenen Oktober und einen goldenen November" hofft. "Dann sollten wir in der Winterpause ein gutes Punktepolster haben."