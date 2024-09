Al-Arz Libanon hat sich nach zuletzt zwei Pflichtspiel-Niederlagen eindrucksvoll zurückgemeldet. Im Derby fielen gleich acht Tore.

Nach dem Pokal-Aus gegen den Bader SV (1:2) und der Niederlage in der Liga - ebenfalls 1:2 - gegen die "Marokkaner", meldete sich Al-Arz Libanon in der Kreisliga A in Essen zurück.

"Diese Niederlagen werden uns nur stärker machen", betonte Ayhan Kirlangic nach den verlorenen Partien gegen Bader. Er sollte, zumindest im Spiel eins danach, Recht behalten.

Im Altenessener Derby gewann Al-Arz mit 6:2 gegen DKSV Helene, vormals TuS Helene. "Das war ein klarer Sieg, der auch zweistellig hätte ausfallen können. Wir müssen eigentlich ein paar Aktionen besser zu Ende spielen, dann klingelt es auch", bilanzierte ein zufriedener Kirlangic.

Mit seinen letzten RevierSport-Interviews sorgt er für Aufsehen im Essener Amateurfußball. Mal wird RWE II angegriffen, mal knöpft sich der Al-Arz-Coach RWE-Profis wie Leonardo Vonic oder Ahmet Arslan, die Bader SV die Daumen gedrückt haben, vor. Kirlangic nahm und nimmt kein Blatt vor den Mund. Er ist äußerst ehrgeizig und so gibt er sich auch in der Öffentlichkeit.

Ich denke, dass uns jetzt alle ernst nehmen werden. Es ist kein Gelaber von meiner Seite. Wenn meine Mannschaft nicht gut wäre, dann würde ich doch so etwas nicht erzählen. Ich bin ja nicht blöd Ayhan Kirlangic

"Wir haben jetzt fünf Spiele und eine Niederlage in der Meisterschaft. Ich verlange jetzt von allen Experten in der Liga und im Kreis Respekt und die Anerkennung für das, was wir hier bei Al-Arz Libanon leisten. Unsere Leistung sollte respektiert und nicht meine Interviews belächelt werden! Ich stehe zu meinen Worten, zu jedem einzelnen Wort! Aber, noch einmal: Die Jungs haben den Respekt verdient - aus der ganzen Liga und dem ganzen Kreis", sagte Kirlangic.

Einmal in Fahrt legte der Al-Arz-Trainer so richtig los: "Ich denke, dass uns jetzt alle ernst nehmen werden. Es ist kein Gelaber von meiner Seite. Wenn meine Mannschaft nicht gut wäre, dann würde ich doch so etwas nicht erzählen. Ich bin ja nicht blöd."

Und weiter: "Andere Trainer bekommen eingespielte Mannschaften mit ein paar wenigen Ergänzungen und das war's dann auch. Wir haben fast eine ganz neue Mannschaft ins Rennen geschickt. Viele Jungs kamen aus der U19-Niederrheinliga. Und wir haben es geschafft, aus diesen vielen Talenten schnell ein Team zu formen. Das soll uns erst einmal jemand nachmachen. Das verdient Respekt!"

Geht es nach Kirlangic, dann werden sich die Gegner von Al-Arz Libanon in den nächsten Wochen und Monaten - vorausgesetzt die "Libanesen" bleiben von Verletzungen verschont - noch wärmer als bisher anziehen müssen.

Kirlangic: "Wir sind immer noch in einer Entwicklungsphase. Wir werden noch besser - das kann ich versprechen. Wir konzentrieren uns jetzt auf das Derby und Spitzenspiel gegen die SG Altenessen, dann kommt der SC Frintrop und dann bereiten wir uns auf das große Spiel gegen Rot-Weiss Essen II vor. Wir freuen uns auf diese tollen Wochen."