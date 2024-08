Mit der ESG 99/06 steht bereits ein Absteiger für die kommende Kreisliga A-Saison fest. Der Verein hat den Rückzug bekanntgegeben.

Paukenschlag im Essener Amateurfußball: Der Kreisligist ESG 99/06 hat mit sofortiger Wirkung den Rückzug der ersten Mannschaft aus der Kreisliga A angekündigt. Das vermeldete der Klub am Mittwochnachmittag.

Hier das offizielle Statement der ESG 99/06 im Originalwortlaut: "Nach den in der Stellungnahme vom 12.07.2024 beschriebenen Entwicklungen seit dem Saisonende 2023/2024 ist es trotz intensiver Bemühungen nicht gelungen, eine in der Kreisliga A sportlich konkurrenzfähige Mannschaft zusammenzustellen. Aus diesem Grunde sieht sich der Verein zum Rückzug der 1. Seniorenmannschaft gezwungen."

Weiter heißt es: "Dieser Schritt fällt nicht leicht, ist angesichts der derzeitigen Situation jedoch alternativlos. Unsere zweite Mannschaft, bestehend aus langjährigen Mitgliedern des Vereins, wird in der Kreisliga B antreten. Der Verein sieht gute Chancen, dass das sportlich und menschlich intakte Team in der Saison eine interessante Rolle spielen wird und sichert der Mannschaft jegliche Unterstützung zu."

In der vergangenen Saison spielte der Klub aus dem Essener Süden noch eine solide Rolle in der A-Liga und wurde mit 35 Punkten Tabellenneunter. 2022/23 wurde die ESG sogar Siebter, umso überraschender kommt nun dieser drastische Schnitt.

Trotz der bitteren Rückzugs-Entscheidung für alle Mitglieder und Verantwortlichen der ersten Mannschaft arbeitet der Verein bereits an der Zukunft - und an einer neuen Perspektive. Der offizielle Brief endet mit folgenden Worten: "Parallel wird vereinsintern intensiv ein Neuaufbau für die Saison 2025/2026 entwickelt. Ziel ist eine nachhaltige und ambitionierte Perspektive für die ESG 99/06."

Es wird spannend, wie es für die Essener weitergeht. Klar ist nur: Für die Saison 2024/25 steht die erste Mannschaft bereits als Absteiger aus der Kreisliga A fest.