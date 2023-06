Essen: A-Ligist präsentiert 13 Zugänge - Auch Ex-Oberliga-Stürmer und Ex-Regionalliga-Torwart

Dem Essener A-Ligisten ESG 99-06 ist ein kleiner Transfercoup gelungen. Ein ehemaliger Oberligaspieler kommt. Insgesamt hat der Verein 13 Zugänge zu vermelden.

Ibrahim Ramadan, neuer Cheftrainer der Essener SG 99-06, ist glücklich, dass er seinen Wunschspieler für den A-Ligisten begeistern konnte.

Yusuf Allouche, der zuletzt beim SC 1920 Oberhausen in der Bezirksliga spielte und von diversen Ober- sowie Landesligisten umworben wurde, wechselt an die Dinnendahlstraße 25a. "Es freut uns sehr, dass wir Yusuf von unseren Plänen überzeugen konnten. Das war ein Gemeinschaftswerk von vielen Personen. Hier ist auch unser Sportchef Thomas Rausch zu erwähnen. Thomas hat bei der Verpflichtung sehr geholfen", erklärt Ramadan gegenüber RevierSport.

Der 28-jährige Stürmer, der bei Bayer Leverkusen und Rot-Weiss Essen ausgebildet wurde, bestritt einst für den SV Hönnepel-Niedermörmter auch 15 Oberligaspiele. "Er hätte auch in die Oberliga wechseln können. Viele Vereine wollten ihn haben. Aber Yusuf trifft bei uns auf seinen Bruder Mohamed Allouche. Sie wollten schon immer mal zusammen spielen und das können sie jetzt auch bei der ESG. Zudem hat mir Yusuf mal gesagt, dass er nach Winfried Kray noch einmal unter mir spielen will. Jetzt ist die Zeit gekommen. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Saison an der Hubertusburg. Wir werden alles dafür geben, damit die ESG eine erfolgreiche Saison spielt. Für was das alles dann reichen wird, wird man sehen", sagt Ramadan.

Neben Allouche begrüßte Ramadan beim Trainingsauftakt mit Mohamed Allouche, Ahmed Alizzo, Mua Joan-Cloud Kum (alle Al-Arz Libanon), Benjamin Christ, Lorenz Opitz (beide GTSV Essen), Deniz Dagdelen (TVD Velbert), Rida Hallak (SV Schonnebeck II), Mories Hundenborn, Dominik Meier (beide Teutonia Überruhr), Justin Kotermann (SC 1920 Oberhausen), Mohamed Nozerian Turngemeinde Essen-West) und Christian Görres (zuletzt vereinslos) zwölf weitere Zugänge.

Der 31-jährige Torwart Görres wurde einst beim FC Schalke 04 und dem VfL Bochum ausgebildet. Er hat in seiner Vita auch elf Regionalligaspiele stehen. "Mit ihm bekommen wir einen richtig starken Rückhalt im Tor hinzu", freut sich Ramadan.