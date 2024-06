Die DJK Arminia Lirich und der FC Sterkrade 72, haben sich als feststehende Bezirksliga-Aufsteiger auf ein einzelnes Entscheidungsspiel um die Meisterschaft in der Kreisliga A geeinigt.

Bereits seit Wochen stehen die DJK Arminia Lirich und der FC Sterkrade 72 als Bezirksliga-Aufsteiger aus der Kreisliga A fest. Aufgrund der Punktgleichheit von 80 Zählern, geht es nun in ein Entscheidungsspiel.

Normalerweise ist eine Entscheidungsrunde inklusive Hin- und Rückspiel vorgesehen. Aufgrund der Tatsache, dass beide Vereine bereits als Bezirksligisten in der kommenden Spielzeit feststehen, haben sich beide Mannschaften, in Absprache mit dem Fußballkreis, auf ein einzelnes Duell geeinigt.

"In Absprache mit dem Fußballkreis, haben sich beide Vereine auf ein Spiel geeinigt. Aufgrund der Tatsache, dass es "nur noch" um Platz eins oder zwei geht und beide Mannschaften das Ziel, in die Bezirksliga aufzusteigen, schon erreicht haben, haben wir uns dazu entschieden", erklärte Arminia-Trainer Jens Szopinski.

Des Weiteren steht beiden Teams eine Mallorca-Reise bevor. Somit möchte man die Saison nicht unnötig in die Länge ziehen. Nach 30 Spielen in der Kreisliga A stehen die beiden Mannschaften bei 80 von möglichen 90 Punkten, was einen Vorsprung von 26 Zählern auf den drittplatzierten SV Adler Osterfeld bedeutet.

"Beide Mannschaften dürfen sich berechtigterweise Bezirksligist nennen. Beide haben es sich absolut verdient und in dieser Spielzeit in einer anderen Liga gespielt", erkannte Szopinski an.

Mit dem bereits feststehenden Aufstieg beider Vereine wäre die Meisterschaft das "i-Tüpfelchen" auf einer ohnehin beeindruckenden Saison. An nachlassende Motivation bei seinen Jungs denkt der Arminia-Coach allerdings nicht.

"Jeder der 22 Spieler, plus Ergänzungsspieler, wollen natürlich Erster und Meister werden. Alles andere wäre vermessen", erklärt er. In der letzten Saison verpasste Lirich den Aufstieg nur knapp, nachdem sie die Tabellenführung am 29. Spieltagen im direkten Duell abgegeben hatte. In dieser Saison war daher das Motto: "Jetzt erst recht!"

Eine mannschafts- und vereinsinterne Aufstiegsfeier gab es vielleicht. In der nächsten Woche geht es für die Arminia nach Mallorca, wo man gerne den Meistertitel feiern würde.

In der Liga entschied Lirich beide Duelle für sich. Auswärts mit 2:1 und zu Hause mit 3:1. Ein drittes Mal würde in diesem Fall auch gleichzeitig den Meistertitel bedeuten. "Beide Mannschaften hätten es absolut verdient", erkennt er allerdings an.

Anstoß für das Entscheidungsspiel zwischen dem FC Sterkrade 72 und der DJK Arminia Lirich ist am Freitagabend um 19.00 Uhr auf dem Kunstrasenplatz des SV Adler Osterfeld.