Kreisliga A: Zuschauer würgt Linienrichter - Polizei sucht Hinweise

Leider gehört auch das mittlerweile dazu. Wieder ein Abbruch einer Kreisliga-Partie, diesmal in Dortmund. Der Grund ist erschütternd.

Man möchte allen Leuten auf den Fußballplätzen zurufen: Es geht doch nur um Fußball.

So auch in der Kreisliga A1 Dortmund, wo Osmanlispor Dortmund bei Rot Weiß Germania 11/​67 um den Aufstieg in die Bezirksliga spielte. Mit einem Sieg hätte man die Tabellenspitze verteidigt.

Es ist ein enges Titelrennen zwischen Osmanlispor, VfB Kirchlinde, Rot-Weiß Barop und den SV Westrich. Alle haben noch Chancen auf den Aufstieg, seit Sonntag sind die von Osmanlispor allerdings deutlich gesunken.

Denn die Partie bei Rot-Wiß Germania wurde abgebrochen - das beim Stand von 2:2. Osmanlispor führte 1:0, lag dann 1:2 zurück, kam auf 2:2 heran und dann gab es den Ausraster eines Zuschauers.

Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, kam es beim "Fußballspiel auf dem Sportplatz Im Odemsloh am Sonntag, 7.5., zu einem Spielabbruch. Zuvor hatte ein Zuschauer des Gastvereins einen Linienrichter gewürgt."

Zu diesem Angriff kam es nach kurz vor dem Ende - die Polizei teilt mit: "Mehrere Zuschauer des Gastvereins stürmten um 16.55 Uhr auf den 19-jährigen Dortmunder zu. Einer der Zuschauer packte den 19-Jährigen am Hals und würgte ihn mehrere Sekunden lang. Das Spiel wurde daraufhin durch den Schiedsrichter abgebrochen. Beim Gang in die Kabine kam es noch zu einer massiven Beleidigung durch einen weiteren Zuschauer des Gastvereins. Ein dementsprechendes Strafverfahren leiteten die Beamten ein."

Der Täter, dem gefährliche Körperverletzung vorgeworfen wird, flüchtete, als die Polizei eintraf, war er bereits verschwunden.

Er wird als circa 180 cm großer Mann mit korpulenter Statur und schwarzem Vollbart beschrieben. Sein Alter lag zwischen 20-30 Jahren. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt, schwarze Basecap, schwarze Jeanshose und eine große goldene Kette.

Die Polizei bittet um Mithilfe, Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.