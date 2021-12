Kl A Essen: TGD-Trainer Fabian - „Glauben immer noch an den Aufstieg“

TGD Essen-West steht trotzt schwerer Umstände auf Platz drei in der Kreisliga A Essen. Der Verein kann diese Saison kein Heimspiel auf dem heimischen Rasen austragen.

Für die TGD Essen-West ist es bisher alles andere als eine leichte Saison in der Essener A-Kreisliga. Aufgrund von Bauarbeiten an der Sportanlage konnte der Verein bis jetzt kein Spiel zuhause austragen. Trotzdem steht das Team von Trainer Michael Fabian gut da und kann sich auch noch Hoffnungen auf den Aufstieg machen.

Fabian über die Hinrunde:

„Das war aufgrund der bekannten Umstände keine einfache Situation für uns die ganze Hinrunde über. Durch die Bauarbeiten können wir nicht zuhause spielen, das erschwert es natürlich in einigen Spielen. Auch das Verletzungspech hat uns vielleicht ein paar Punkte in der Hinrunde gekostet. Trotzdem sind wir nicht unzufrieden mit Platz drei, die Ausgangsposition für die Rückrunde könnte schlechter sein.“

…über die Pläne für die Winterpause und möglich Neuzugänge:

„Wir werden bereits in der ersten Januarwoche wieder ins Training einsteigen und die Vorbereitung beginnen. Testspiele sind auch schon durchgeplant. Wir machen uns auf jeden Fall Gedanken über mögliche Neuzugänge. Wir befinden uns in konkreten Gesprächen. Vor allem für die Breite des Kaders würden uns noch zwei Spieler guttun. Für uns ist zudem sehr wichtig, dass wir unseren Kader zusammenhalten können, uns also kein Spieler verlässt. Gerade im Defensivbereich wird es dünn, wenn wir ein paar Ausfälle haben. Grundsätzlich ist es in der Winterpause aber nie leicht, neue Spieler zu verpflichten. „

…über die Ziele für die Rückrunde:

„Wir hatten vor der Saison die Zielsetzung mindestens unter den Top Drei zu sein, das ist auch der Anspruch, den wir an uns selbst haben. Deshalb wollen wir uns auf keinen Fall mehr verschlechtern in der Tabelle. Ob noch was nach oben geht, das muss man sehen. Der Abstand auf den Essener SC Preußen ist zwar groß und die spielen bis jetzt wirklich eine starke und konstante Runde. Dennoch wissen wir, wie schnell es im Fußball manchmal gehen kann. Für uns ist zunächst wichtig, dass wir unsere Hausaufgaben machen und die Spiele gewinnen. Der Glaube an den Aufstieg ist noch da, auch wenn wir wissen, dass es sehr schwer wird. Wenn die Teams über uns patzen, wollen wir zur Stelle sein. Wir können uns im Vergleich zur Hinrunde definitiv noch steigern.“