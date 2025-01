Kreisligist Adler Osterfeld bleibt hinter den eigenen Erwartungen zurück. Der Jahresstart in der Halle gelang, auf den Aufstieg schielt Trainer Christoph Tapinos nicht mehr.

Adler Osterfeld kann sich über einen gelungenen Start ins Jahr 2025 freuen. Am ersten Januarwochenende gewann der Kreisligist seine Gruppe bei der Oberhausener Hallenstadtmeisterschaft und zog ungefährdet in die Endrunde am 19. Januar ein. Im neuen Jahr soll es nun auch auf dem Feld besser laufen.

Denn hier überwinterten die Osterfelder nur auf Platz acht in der Kreisliga A. Zufrieden ist man damit an der Siepenstraße nach Platz drei in der letzten Saison nicht. "Wir wollen natürlich besser abschneiden als in der verkorksten Hinrunde, da waren wir nicht so gut", sagt Trainer Christoph Tapinos deutlich.

Ganz groß sind die Ambitionen für diese Spielzeit tabellarisch aber nicht mehr, die Spitze ist für den langjährigen Bezirksligisten mit 16 Punkten Vorsprung bereits weit enteilt. "Wir wollen einfach eine bessere Rückrunde spielen und natürlich nichts mit unten zu tun haben", gibt Tapinos zu.

Auch die Konkurrenz schätzt der Osterfelder Coach noch stärker ein als in der ersten Saisonhälfte: "Oben werden Buschhausen 1912 und Blau-Weiß Fuhlenbrock das unter sich ausmachen. Was Buschhausen in der Winterpause geholt hat, das ist ja eine andere Liga, die da auf dem Platz steht. Das wäre eigentlich ein Unding, wenn die noch ein Spiel verlieren."

Offizielle Neuzugänge bei Adler Osterfeld: Julian Krasniqi (Croatia Duisburg), Leon Delfs, Lukas Schneider (Bottrop 1911), Benoit Mayamona Sunta (TSV Bruckhausen), Gentrit Bajraj (Arminia Lirich)

Für die Adler setzte es neben sieben Siegen in der Liga bereits neun Pleiten, ein Remis gab es nicht. Mit sieben neuen Spielern soll in der Rückrunde mehr Konstanz her. "Da bin ich ganz optimistisch, wir wollen uns jetzt langsam was aufbauen", erklärt Tapinos den Plan der Osterfelder.

Am 7. Januar fällt dann auch auf dem Kunstrasen der Startschuss in die Vorbereitung. Fast genau einen Monat später geht es dann wieder um Punkte. Mit einem Auswärtsspiel bei VfR 08 Oberhausen (9. Februar, 15 Uhr) geht Adler Osterfeld in die Rückrunde.