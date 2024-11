14. Spieltag in der U17-Nachwuchsliga: Schalke, der VfL Bochum und Borussia Dortmund liegen weiter auf Kurs.

Die Vorrunde der U17-Nachwuchsliga ist abgeschlossen - und in der Gruppe H darf sich der VfL Bochum für herausragende Leistungen feiern. Der Revierklub geht als Tabellenführer mit zwölf Punkten Vorsprung in die zweite Saisonphase.

Am 14. und abschließenden Spieltag feierte der VfL den zwölften Saisonsieg. Gegen Rot-Weiss Essen setzte sich die Mannschaft von Simon Schuchert mit 2:1 durch. Dabei liefen die Gastgeber lange Zeit einem Rückstand hinterher, Benjamin Begovic hatte RWE in Führung geschossen (7.).

In der zweiten Halbzeit glich Elhan Kovacevic (69.) aus, bevor Edvin Switala in der Schlussminute der Lucky Punch gelang. Der Siegtreffer war bereits das 47. Saisontor der Bochumer.

Die drei bestens Teams aus den acht Gruppen treffen im nächsten Schritt der Saison in der sogenannten Liga A aufeinander. Aus der Gruppe H haben sich neben dem VfL auch Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach qualifiziert.

BVB-U17 zieht ebenfalls in Liga A ein

Schalke musste vor dem Spieltag noch zittern. Doch durch einen 1:0-Sieg gegen den Wuppertaler SV buchten die Königsblauen den Einzug in die Liga A aus eigener Kraft. Und weil sich die Konkurrenten aus Gladbach und von Fortuna Düsseldorf im Parallelspiel mit 1:1 trennten, kletterten die Königsblauen noch vorbei an Gladbach auf den zweiten Platz. Mika Brocks (11.) erzielte für Schalke gegen den WSV das Siegtor.

Für Fortuna Düsseldorf, Wuppertaler SV, Rot-Weiss Essen, den MSV Duisburg und Rot-Weiß Oberhausen geht es bald in der Liga B weiter.

Derweil hat mit Borussia Dortmund ein weiterer Revierklub den Einzug in die Liga A geschafft. Der BVB, der fernab der anderen Ruhrgebietsvereine zur Vorrundengruppe B gehörte, landete dort auf dem zweiten Platz hinter Hannover 96.

Am abschließenden Spieltag am Samstag kamen die offensivstarken Dortmunder (57 Saisontore in 14 Partien) aber nicht über ein Unentschieden hinaus. Mit einem 2:2 endete das Heimspiel gegen Werder Bremen.

Mathias Albert (47.), der zuletzt schon in der U19 auf sich aufmerksam machen durfte, und Niklas König (64.) drehten die Partie nach einem Rückstand zwischenzeitlich in eine Führung. Doch tief in der Nachspielzeit kassierte der BVB den Ausgleich.