Preußen Münster stellt sich im Nachwuchsbereich breiter auf. Ein neuer Sportlicher Leiter kommt für die Jugendabteilung.

Fußball-Zweitligist Preußen Münster hat einen Neuzugang vermeldet - für die Nachwuchsabteilung. Mit Janis Hohenhövel kommt ein neuer Sportlicher Leiter in das Leistungszentrum (LZ) der Adlerträger. Der 33-Jährige folgt auf Sören Weinfurtner, der die Leitung des LZ übernehmen wird. Max Siebert verantwortet weiterhin den organisatorischen Bereich.

Mit der Verpflichtung von Hohenhövel tragen die Preußen den gestiegenen Anforderungen durch den Aufstieg in 2. Bundesliga Rechnung. Dabei ist ein hauptamtlicher Sportlicher Leiter im LZ verpflichtend.

Hohenhövel wechselt vom DFB zum SCP. Für ihn es ist eine Rückkehr: Der gebürtige Münsteraner war bereits als Jugendcoach im Verein aktiv, unter anderem als Trainer der U19. Beim DFB arbeitete er als Co-Trainer im Nachwuchsbereich, zuletzt bei der U15.

"Wir freuen uns, dass wir eine ganz zentrale Personalie in der strategischen Entwicklung unserer Jugend ideal besetzen konnten. Janis ist für die Stelle der sportlichen Leitung perfekt qualifiziert und bringt darüber hinaus ein enormes Commitment für den Club mit", erklärt Münsters Sport-Geschäftsführer Ole Kittner. Der neue Mann sei verantwortlich für Themen wie die Kaderplanung oder Trainerentwicklung.

Hohenhövel selbst sagt: "Nach fünfeinhalb Jahren als Assistenztrainer beim Deutschen Fußball-Bund freue ich mich, die sportliche Verantwortung für unsere Nachwuchsabteilung beim SCP zu übernehmen. Für diesen Verein in meiner Heimatstadt zu arbeiten, in der ich geboren und familiär verwurzelt bin, hat für mich eine große Bedeutung und ist ein Privileg."

Der A+-Lizenzinhaber weiter: "Die Professionalisierung hin zum Leistungszentrum wird in Zukunft die Chancen weiter erhöhen, unsere Talente erfolgreich an die Profimannschaft heranzuführen." Gelungen ist das zuletzt bereits bei Jakob Korte oder Jano ter Horst, die Einsätze in der 2. Bundesliga sammelten.