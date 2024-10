Die U19 von Rot-Weiss Essen hat mit 1:3 gegen den Nachwuchs von Fortuna Düsseldorf verloren. Trainer Simon Hohenberg kritisierte die Offensiv-Harmlosigkeit und eine Schiri-Entscheidung.

Es soll einfach nicht sein mit den Punkten in der DFB-Nachwuchsliga: Wie so oft in den letzten Wochen zeigte die U19 von Rot-Weiss Essen auch gegen den Nachwuchs von Fortuna Düsseldorf über weite Strecken eine ansprechende Leistung. Unter dem Strich steht aber erneut eine Niederlage - 1:3 (1:2).

Die Gastgeber dominierten die Anfangsphase, ein Kopfball von Fabian Jurisic schlug um ein Haar im gegnerischen Tor ein (6.). Schließlich war es Kamil Kaya, der wenig später zur 1:0-Führung abstaubte (21.). „Düsseldorf hatte mehr Ballbesitz, aber bis zum verdienten Tor haben wir nahezu nichts zugelassen“, resümierte RWE-Coach Simon Hohenberg.

Ein Hallo-Wach-Effekt für die Landeshauptstädter: Durch einen Doppelschlag von Si-woo Yang (22.) und Karim Affo (28.) drehte Düsseldorf das Spiel prompt auf 2:1, was Kritik des Essener Trainers nach sich zog: „In den Aktionen verteidigen wir ein bisschen zu sorglos. Durch unsere komplette Hälfte andribbeln zu lassen, hat schon etwas mit Naivität zu tun.“





Doch zwischendurch, beim Stand von 1:1, bewertete der Unparteiische eine mögliche Strafstoß-Aktion zum Nachteil für die Gastgeber. „Unser Torschuss wird in der Box mit einem Handspiel geblockt. Begründung des Schiedsrichters war Stützarm. Meiner Meinung nach aber ein glasklarer Elfmeter, weil der Arm beim Torschuss im Weg war“, ärgerte sich Hohenberg.

Rot-Weiss Essen U19: Koch - Schulte-Kellinghaus, Nwofor, Drießen, Youbi (88. Nakuzola) - Karatzidis (73. Elhankouri), Jurisic, Kaya (63. Özbek) - Gawryluk (73. Chen), Berzen (63. Acurero), Friessner (73. Barry) Fortuna Düsseldorf U19: Havenko - Nikolaou, Krause, Mentzel, Thong Vu (88. Igwesi) - Caliskan, Slimani - Yang (83. Sevinmez), Affo (83. Cankirli), Pesa (76. El-Chaar) - Mossi-Sezene (88. Özdemir) Schiedsrichter: Tom-Leon Bender Tore: 1:0 Kaya (21.), 1:1 Yang (22.), 1:2 Affo (28.), 1:3 Affo (72.) Zuschauer: 100

Nach dem Seitenwechsel flachte die Partie ein wenig ab. Zu einem guten Zeitpunkt schnürte Affo, der in dieser Saison schon mehrmals im Kader der Zweitligaprofis stand, seinen Doppelpack und erhöhte auf 3:1 für Düsseldorf (72.). „Individuelle Qualität hat das Spiel entschieden. Ich habe nicht gesehen, dass sie uns an die Wand gespielt haben. Offensiv waren wir in den gefährlichen Räumen zu harmlos. Wir hatten Aktionen in der Box, konnten den Ball aber nicht aufs Tor bringen.“

Auf der Gegenseite sah F95-Trainer Engin Vural bei Weitem nicht die beste Saisonleistung seiner Elf, zog aber ein positives Gesamtfazit: "Ich denke, dass der Sieg über 90 Minuten verdient ist. Das 0:1 ist aus meiner Sicht aus dem heiteren Himmel gefallen. Kompliment dafür, wie die Mannschaft sofort reagiert und das Spiel innerhalb kürzester Zeit gedreht hat. Danach haben wir es gut runtergespielt. Insgesamt nicht unser bestes Spiel, da ist noch Luft nach oben."

Am kommenden Wochenenende trifft Vural mit der Fortuna auf die U19 seines Ex-Klubs MSV Duisburg (3. November, 11 Uhr). Zeitgleich tritt Hohenberg mit Rot-Weiss Essen beim SC Preußen Münster an.