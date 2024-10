Kurz vor dem Gastspiel von Borussia Dortmund bei Real Madrid gewinnt die U19 den direkten Vergleich der Junioren und bleibt in der Youth League ungeschlagen.

Die U19 hat vorgelegt! Am dritten Spieltag der UEFA Youth League kann sich Borussia Dortmund über einen 2:1-Sieg bei Real Madrid freuen. Dabei drehten die Dortmunder einen 0:1-Pausenrückstand. Mann des Tages war Joker Taycan Etcibasi, der an beiden Treffern beteiligt war.

Wenige Stunden vor der Partie der BVB-Profis bei den Königlichen in der Champions League begann das Spiel mit wacheren Hausherren, Hugo de Llanos brachte die jungen Madrilenen früh in Führung (8.). Real blieb das spielbestimmende Team, konnte aber nicht nachlegen.

Von den Gästen kam im ersten Durchgang nicht viel gefährlich. So wechselte BVB-Trainer Mike Tullberg zur Pause dreimal. Den Matchwinner brachte er aber später, in der 62. Minute kam Etcibasi in die Partie. Da stand es noch 0:1 aus Dortmunder Sicht, doch das sollte nicht lange so bleiben.

Nur zwei Minuten später war es dann Etcibasi, der im Strafraum der Madrilenen elfmeterreif gelegt wurde - Damian Kos deutete auf den Punkt. Nick Cherny übernahm Verantwortung und glich aus (64.).

BVB weiter ungeschlagen, Real mit zweiter Pleite

Es lief alles auf ein Remis hinaus, die Nachspielzeit tickte immer weiter herunter, da kam der BVB noch einmal nach vorne. Mussa Kaba setzte sich im Strafraum durch und hatte das Auge für Etcibasi, der sich diese Gelegenheit nicht entgehen ließ und aus 14 Metern zum 2:1-Auswärtssieg traf - in der siebten Minute der Nachspielzeit!

Damit bleibt der BVB auch nach drei Spielen weiter ungeschlagen und setzt sich mit sieben Zählern fest an der Spitze der Youth League. Für den Real-Nachwuchs war es bereits die zweite Niederlage.

So haben sie gespielt:

Madrid: Gonzalez - Mesa (73. Navascués), Valde, Aguado, Fortea - Perea, Izan Regueira - Martin (85. Gascon), de Llanos (73. Diez), Yanez (85. Pol Rivera) - Joan Mascaro (17. Aimar Santiago).

Dortmund: Lisewski - Feddersen (46. Benkara), Meiser, Mané (72. Adamczyk) - Diallo (62. Etcibasi), Cherny, Kaba, Wätjen, Rashidi - Ngambia Dzonga (46. Fidjeu-Tazemeta), Albert (46. Inacio).

Tore:1:0 de Llanos (8.), 1:1 Cherny (64.), 1:2 Etcibasi (90.+7).

Schiedsrichter: Damian Kos.