Für Borussia Dortmund und VfL Bochum war es ein erfolgreicher Spieltag in der U17-DFB-Nachwuchsliga. Beide spielen weiter an der Spitze mit.

In der U17-DFB-Nachwuchsliga hat Borussia Dortmund seinen Ruf als offensivstarke Mannschaft in der Gruppe B bestätigt. Der Nachwuchs des BVB setzte sich mit 8:2 (4:2) beim VfL Osnabrück durch und festigte so mit nun 25 Punkten den zweiten Platz hinter Hannover 96.

Allerdings brauchte es erst einen Rückstand, bis Borussia Dortmund richtig in Fahrt kam (9.). Das gelang vor allem Diego Castel Branco bestens. Er erzielte in der ersten Halbzeit schon einen Dreierpack (12., 43., 45.) und ließ in den zweiten 45 Minuten sogar noch einen vierten Treffer folgen (69.). Zwischenzeitlich traf auch noch Jemain Samuel Kusi für die Borussia (34.). Der zweite VfL-Treffer (45.+1) sollte der letzte bleiben.

In der zweiten Halbzeit ließ der BVB nämlich noch einmal vier Treffer folgen. Durch eben Castel Branco, Justin Hoy (75.), Marwan Omir Mirza Mirza (78.) und Luca Perri (81.) schraubten das Endergebnis innerhalb von zwölf Minuten in die Höhe. Damit hat die Dortmunder U17 nun schon 46 Tore in elf Spielen geschossen, acht mehr als Tabellenführer Hannover 96.

Im Ruhrgebiets-Derby in der Gruppe H setzte sich der VfL Bochum gegen Rot-Weiß Oberhausen mit 3:0 (1:0) durch. Dadurch bleibt der VfL Tabellenführer mit nun sechs Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten, den FC Schalke 04.

In der ersten Halbzeit sorgte Sam Dietrich für die Bochumer Führung (35.). Nach dem Seitenwechsel legte Diego Backes nach (61.), ehe ein Eigentor von Ivan Melesh für die Entscheidung sorgte (63.). Der Nachwuchs der Kleeblätter bleibt so Tabellenletzter.

Zum Abschluss des Spieltages gewann der Wuppertaler SV mit 2:1 (2:0) gegen Borussia Mönchengladbach. Marko Karan (14.) und Arlind Bajrami (31.) erzielten die Treffer für den WSV. Der Anschlusstreffer von Gladbachs Mattis Fleer (89.) kam zu spät.

Am 30. Oktober steigt bereits das nächste Ruhrgebiets-Derby. Dann treffen der FC Schalke 04 und Rot-Weiss Essen aufeinander. Bereits an diesem Mittwoch (23. Oktober, 12 Uhr) empfängt der VfL Bochum Borussia Mönchengladbach.