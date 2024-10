Rot Weiss Ahlen: Petition für U19-Spieler, dem die Abschiebung droht

Die Jugendabteilung von Rot Weiss Ahlen kämpft in diesen Tagen vor allem abseits des Platzes - und zwar gegen eine Abschiebung.

Westfalen-Oberligist Rot Weiss Ahlen ruft seine Fans auf, sich an einer Petition zu beteiligen, die das Ziel hat, dass ein U19-Spieler nicht zurück in den Irak muss.

Seit einem Jahr spielt Mustafa demnach in der Jugend der Ahlener. Er hat sich als talentierter Spieler entpuppt, der auch ein Teamplayer ist. Ahlen betont: "Er ist ein Vorbild an Engagement, Integration und Freundschaft – bei uns auf und neben dem Platz."

Doch nun soll der Jugendliche mit seiner Familie zurück in den Irak, wenn sich an der Entscheidung nichts ändert, wird die Familie Deutschland noch im Oktober 2024 verlassen müssen.

Daher haben seine Mitschüler nun eine Petition gestartet, um die Rückführung zu verhindern. 1500 Unterschriften wurden als erstes Ziel angegeben, 1433 Unterschriften gibt es bereits (Stand Mittwoch, 9.10., 10:35 Uhr).

Auch die Juniorenabteilung der Ahlener möchte helfen, Mustafa im Klub und im Land zu belassen. In einer Mitteilung heißt es: "Auch wir als Verein setzen uns mit voller Kraft für Mustafa ein. Unsere Spieler und das gesamte Team sind tief betroffen von dieser Nachricht. Mustafa ist ein lebendiger Teil unserer Gemeinschaft, immer gut gelaunt und kommt mit allen super klar. Jetzt brauchen wir eure Unterstützung, um ihn und seine Familie zu schützen. Bitte unterschreibt die Petition und helft uns, diese Abschiebung zu stoppen."

In der Petition "MUSTAFA SOLL BLEIBEN!" heißt es unter anderem: "Unser Klassenkamerad Mustafa soll in wenigen Tagen über Umwege in den Irak abgeschoben werden. Wir, die Klasse 8A sind zutiefst empört und möchten Mustafa nicht abgeben. Mustafa ist ein großer Teil von uns, ein herzensguter Mensch. Er hat in den letzten Jahren schnell die Sprache gelernt und sich hier gut eingelebt. Deutschland kann von Mustafa nur profitieren, da er ein Vorbild zur Integration für viele Kinder ist."

Hier geht es zur Petition für alle, die sich beteiligen wollen.