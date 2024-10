Nach dem Achtelfinaleinzug der U19 des FC Schalke 04 betonte Trainer Norbert Elgert, dass das anstehende Derby gegen den BVB in seinem Kopf noch keine Rolle spielt.

Gerade erst konnte die U19 des FC Schalke 04 die Zurückeroberung des zweiten Platzes in Gruppe C der U19 DFB-Nachwuchsliga, sowie den Einzug in das Viertelfinale des DFB-Pokals der Junioren feiern. Im nächsten Pflichtspiel steht allerdings bereits der nächste Hammer-Gegner an.

Am 19.10. steht das Revier-Derby gegen Borussia Dortmund an, was zeitgleich auch das Spitzenspiel zwischen Platz eins und zwei der Gruppe C darstellt. Mit einem Sieg könnten die Knappen bis auf drei Punkte an den Spitzenreiter herankommen.

Nach dem 5:3-Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 wollte Schalke-Trainer Norbert Elgert davon allerdings noch nichts hören. Für ihn stand etwas anderes im Mittelpunkt: "Die Jungs bekommen jetzt erstmal ein paar Tage frei. Ab nächster Woche Donnerstag gehen wir das Spiel gegen Alkmaar an."

Um eine zu lange Pause zwischen den Spielen zu verhindern, testet Königsblau am 13.10. zunächst gegen AZ Alkmaar. "Das ist dann Spielpraxis und Wettkampfpraxis für alle, aber vor allem für die Jungs, die bisher weniger zum Zug gekommen sind und es einfach verdient haben, Praxis zu bekommen und sich zu zeigen."

Der Fokus weicht also zunächst vom anstehenden Derby ab. Elgert betonte seine Vorfreude auf den Test gegen die Niederländer, die erst in der Saison 22/23 die UEFA Youth League gewannen. "Wir erholen uns ein bisschen und sammeln uns. Dann machen wir ab Donnerstag bis Alkmaar weiter und dann kommt Dortmund."

Dann werden wir so ab Mittwoch, Donnerstag erst wieder komplett sein. Dann haben wir kaum Zeit, uns wirklich auf Dortmund vorzubereiten. Das geht den Dortmundern aber genauso. Norbert Elgert

Einen kleinen Einblick in die Vorbereitungen für das Spitzenspiel gab der Cheftrainer aber dennoch, denn einige seiner Schützlinge sind ab der kommenden Woche erst einmal auf Länderspielreise. Somit bleibt nicht viel Zeit, um sich auf das Duell vorzubereiten.

"Dann werden wir so ab Mittwoch, Donnerstag erst wieder komplett sein. Dann haben wir kaum Zeit, uns wirklich auf Dortmund vorzubereiten. Das geht den Dortmundern aber genauso", erklärte er.

Pokal-Erfolg steht im Vordergrund

Direkt nach dem Spiel gegen Mainz lag sein Fokus vor allem auf der vorangegangenen Partie: "Wir befassen uns im Moment noch nicht mit Dortmund. Jetzt genießen wir erstmal den Erfolg."

Wenn ich hier jetzt irgendeinen Mist erzähle, bin aber überhaupt noch nicht bei dem Spiel, dann mach ich hier bla bla. Norbert Elgert

Auch mental liegt das Derby für ihn noch in ferner Zukunft: "Ich bin überhaupt noch nicht da. Wenn ich hier jetzt irgendeinen Mist erzähle, bin aber überhaupt noch nicht bei dem Spiel, dann mach ich hier bla bla. Wir genießen jetzt erstmal das Spiel, wir freuen uns auf das Spiel gegen Alkmaar und dann befassen wir uns zeitnah mit dem BVB."

Eine kleine Bewertung des Rivalen lieferte er dennoch ab: "Das weiß ja jeder, dass das einer der stärksten oder vielleicht die stärkste Mannschaft in Deutschland ist."

Das Derby gegen den BVB findet am Samstag, 19.10. in Dortmund statt.