Mit Alessandro Crimaldi, Kacper Koscierski und Hugo Rölleke hat die U19 des VfL Bochum drei Talente ins Profi-Trainingslager gebracht. Trainer David Siebers ist stolz.

Erfolgreiches Wochenende für die U19-Mannschaft des VfL Bochum: Einerseits erkämpften sich die blau-weißen Youngster beim Auftakt der neuen DFB-Juniorenliga einen 2:1-Sieg gegen Hannover 96. Andererseits ging der Blick bereits am Vortag ein paar Kilometer weiter südlich:

Im Profi-Trainingslager des Bundesligisten in Gais bei Bruneck (Italien) hinterließen die abgestellten Jugendspieler Alessandro Crimaldi, Kacper Koscierski und Hugo Rölleke einen durchweg guten Eindruck. Erstgenannter war am Samstagabend im Test gegen den FC Südtirol aus der italienischen Serie B, in dem eine B-Elf von Cheftrainer Peter Zeidler zum Zug kam, sogar einer der auffälligsten Akteure.

Zur Freude von U19-Coach David Siebers, der das Geschehen gespannt in der Heimat vor dem Bildschirm verfolgte: „Das Wochenende lief super für uns. Wir haben als U19 zwei Jobs. Einmal die Jungs zu den Profis zu bringen, was jetzt zuletzt wieder der Fall war. Darüber hinaus aber auch als Mannschaft trotzdem immer erfolgreich zu sein. Hinter beide Dinge können wir einen grünen Haken machen.“

Denn obwohl der 36-Jährige sein junges Team ordentlich umbauen musste, ließ diese am ersten Spieltag der neuen Saison gegen Hannover nicht viel anbrennen und siegte verdient. Dass durch die DFB-Reform gleich zum Start eine Gastmannschaft aus Niedersachsen im Bochumer Nachwuchszentrum aufspielt, macht für Siebers den Reiz am neuen System aus:

„Ich bin da total offen und neugierig, wie das wird. Ich würde diese Runde erstmal abwarten, um dann zu gucken, welche Vor- und Nachteile es gibt. Jetzt gerade sehe ich den Vorteil, dass wir gegen Mannschaften spielen, auf die wir sonst nicht so häufig treffen.“

Neben Hannover messen sich die Bochumer in der Vorrunden-Gruppe E noch mit Arminia Bielefeld, SC Paderborn, Eintracht Braunschweig, Rot-Weiß Erfurt, Werder Bremen und dem VfL Osnabrück. Ungewohnt weite Fahrten für eine U19. „Bis nach Dortmund oder Schalke ist der Kilometerabstand deutlich geringer“, scherzte Trainer Siebers.

Der gebürtige Herdecker weiter: "Interessant werden Auswärtsfahrten mit Übernachtungen, was wir im U19-Bereich sonst fast nie hatten. Deshalb glaube ich, dass das eine gute Chance ist, die Jungs an den Profibereich zu gewöhnen, denn da steht das spätestens auf der Tagesordnung."