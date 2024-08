VfL Bochum U19: „Stolz auf meine Mannschaft“ - Erster Saisonsieg trotz dünner Personaldecke

Die U19 des VfL Bochum ist mit einem 2:1-Sieg gegen die U19 von Hannover 96 in die neue DFB-Nachwuchsliga gestartet. Trainer David Siebers musste seine Elf stark umbauen.

Der Startschuss für die neue U19 DFB-Nachwuchsliga ist gefallen. Am ersten Spieltag traf die Nachwuchsmannschaft des VfL Bochum auf Hannover 96 und durfte nach 90 Minuten einen 2:1 (0:0)-Arbeitssieg feiern. Matchwinner war VfL-Mittelstürmer Luis Pick, der sich mit einem Doppelpack gleich zweimal in die Torschützenliste eintrug.

VfL U19-Trainer David Siebers, der zur neuen Spielzeit das Amt von Heiko Butscher übernahm, resümierte: „Der Schlüssel am ersten Spieltag ist häufig weniger Fehler zu machen als der Gegner und wenn sich die Lücke auftut, auch durchzugehen. Kurz nach der Halbzeit hat Hannover unseren Fehler nicht bestraft, wir haben es kurz darauf besser gemacht und die Weichen auf Sieg gestellt."

Nachdem VfL-Keeper Benjamin Speight sein Team nach dem Seitenwechsel mit einer tollen Parade vor dem Rückstand rettete, antworteten die Bochumer quasi im Gegenzug mit der 1:0-Führung (47.) und legten den zweiten Treffer wenig später nach (60.). Der Nachwuchs von Hannover 96 verkürzte zwischenzeitlich nochmal im Anschluss an einen Pfosten-Elfmeter (63.), in Unterzahl gelang es den Gästen aus Niedersachsen aber letztlich nicht mehr Zählbares einzufahren.

Bereits in der Sommervorbereitung testeten beide Teams gegeneinander. Das Ergebnis vor wenigen Wochen: 5:1. Beim Nachwuchsliga-Auftaktspiel standen vom damaligen Personal jeweils nur noch sechs Akteure auf dem Feld.

VfL Bochum U19: Speight - Kibbe, Tschoumy-Nana, Etse, Anubodem (47. Ofori) - Jashari (90. + 3 Klinke), Günes, Lenz, Kerbsties, Keumo - Pick (85. Hounsa) Speight - Kibbe, Tschoumy-Nana, Etse, Anubodem (47. Ofori) - Jashari (90. + 3 Klinke), Günes, Lenz, Kerbsties, Keumo - Pick (85. Hounsa) Hannover 96 U19: Schwanke - Karaqi, Lange, Schwarz, Sever (85. Hanke) - Marques (80. Rühling), Moser, Pfundheller (85. Belger), Wegner (80. Hobrecht), Vogel (72. Pfitzner) - Husser (72. Tjaden) Schiedsrichter: Marcel Göttel Zuschauer: 130 Gelb-Rot: Moser (66.) Tore: 1:0 Pick (47.), 2:0 Pick (60.), 2:1 Marques (63.)

Das lag bei den Hausherren unter anderem an den Abstellungen von den Durchstartern Kasper Koscierski, Alessandro Crimaldi und Hugo Rölleke zum Trainingslager der Bundesligaprofis als auch an einem kurzfristigen Ausfall: "Noch schwieriger ist es für uns gekommen, weil in der Nacht vor dem Spiel unser Kapitän Luc Dabrowski mit Fieber ausgefallen ist. Er hat in der letzten Woche eine super Leistung gezeigt und verleiht der Mannschaft viel Stabilität", erzählte Coach Siebers.

Trotz dünner Personaldecke erkämpfte der 36-Jährige mit seiner Elf drei Punkte und hatte umso mehr Grund für ein Lob: "Deswegen bin ich sehr stolz auf meine Mannschaft."

In der kommenden Woche geht es für den VfL Bochum in der Vorrunden-Gruppe E weiter beim VfL Osnabrück (10.08., 13 Uhr). Das Nachwuchsteam von Hannover 96 empfängt zeitgleich den SC Paderborn 07.