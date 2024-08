Das erste Spiel der U19 DFB-Nachwuchsliga verlor RWE mit 0:5. Trainer Simon Hohenberg zeigt sich weiter überzeugt von seiner Mannschaft und erwartet gegen Meppen ein anderes Spiel.

Kurz nach dem Abpfiff des ersten Vorrundenspiels der reformierten U19 DFB-Nachwuchsliga zeigte sich RWE-Coach Simon Hohenberg schon wieder optimistisch und freut sich auf die kommende Aufgabe gegen Meppen.

Auch wenn das Format für alle Vereine etwas Neues ist und RWE noch in der vergangenen Saison in der Niederrheinliga aktiv war, steht die Spielvorbereitung keinen großen Veränderungen gegenüber.

"Wir sind immer noch bei uns und achten in den Hauptmerkmalen voll auf uns. Klar, guckt man sich auch ein bisschen an, was der Gegner macht und wo Räume da sind, aber wir sind zu 85 Prozent bei uns. Die Abläufe in der Vorbereitung sind gar nicht großartig anders", erklärte der Trainer.

Zwar verlor seine Elf die erste Partie der Vorrunde mit 0:5 gegen den BVB, doch für Selbstzweifel hat Hohenberg keine Zeit: "Wir sollten das richtig einordnen. Ich glaube, gegen Meppen wird es ein komplett anderes Spiel."

Ein 5:0 gegen Duisburg, mit dieser Art und Weise und in der Höhe ist natürlich schon ein Brett, aber wir sind da weiter positiv gestimmt und gehen voller Mut in die nächsten Wochen. Simon Hohenberg über den SV Meppen

Vor allem die Art und Weise des Auftretens macht Mut: "Ich bin, wie nach dem ersten Training schon, überzeugt von der Mannschaft, auch davon, dass wir genügend Qualität drin haben."

Der SV Meppen, welcher am Samstag um 14 Uhr in Essen zu Gast sein wird, gewann sein erstes Vorrundenspiel gegen den MSV Duisburg mit 5:0. "Klar, sie kommen mit viel Rückenwind. Ein 5:0 gegen Duisburg, mit dieser Art und Weise und in der Höhe ist natürlich schon ein Brett, aber wir sind da weiter positiv gestimmt und gehen voller Mut in die nächsten Wochen", kündigte Hohenberg an.

Diesen Mut wird RWE auch brauchen, denn dank des neuen Formats qualifizieren sich nur die Erst- und Zweitplatzierten aus jeder Gruppe direkt für die Hauptrunden der Liga A. Zudem kommen die besten Drittplatzierten weiter. Sollte man die Qualifikation für Liga A verpassen, so würde man, unter anderem zusammen mit den elf besten Vereinen der zweithöchsten Spielklassen, in der Hauptrunde in Liga B antreten.

Zumindest bis Samstag teilt sich RWE den letzten Platz der Gruppe C jedoch mit dem Erzrivalen MSV Duisburg, während Meppen und Borussia Dortmund gemeinsam an der Spitze stehen. Auch der SC Preußen Münster konnte bereits einen Sieg gegen den TSV Meerbusch einfahren.