Eine Woche vor dem Start in die neue DFB-Nachwuchsliga zeigen sich die A-Junioren von Borussia Dortmund und Schalke 04 in guter Form.

Der neue Modus der DFB-Nachwuchsliga bei den A-Junioren steht kurz vor seiner Premiere. Am kommenden Freitag (2. August) wird die neue Saison eröffnet.

Zwei Tage drauf starten dann auch die U19-Mannschaften von Borussia Dortmund und des FC Schalke 04 in die Spielzeit. Doch bevor es in der Vorrunde darum geht, sich nach 14 Spieltagen für die sogenannte "Liga A" zu qualifizieren, standen die letzten Testspiele der Vorbereitung an. (Das neue Reglement zum Nachlesen)

Und die konnten beide Revierklubs für sich entscheiden. Die BVB-Junioren legten dabei gegen 1860 München einen Auftakt nach Maß hin und führten bereits innerhalb der ersten Minute durch einen Treffer von Taycan Etcibasi.

Trotz guter Torchancen für den BVB blieb es bis zum Schlusspfiff bei diesem einen Treffer, mit dem 1:0 gewannen die Borussen ihr zweites von vier Testspielen, nachdem es zuvor ein 0:2 gegen Bayern München, ein 2:2 gegen Hannover 96 und ein 6:1 gegen den SV Meppen gab.

Schalke zum Start in Düsseldorf, BVB gegen RWE

Bei den Rivalen aus der Knappenschmiede gab es gleich fünf Treffer zu sehen, am Ende schlug S04 die Gäste von Hannover 96 mit 3:2 (2:1). Mika Wallentowitz, Zaid Amoussou-Tchibara und Mamady Diawara brachten die Schalker dabei auf die Siegerstraße.

In der neuen DFB-Nachwuchsliga gehen BVB und Schalke in einer Gruppe an den Start und werden versuchen, unter die zwei besten Teams zu kommen, die in der zweiten Ligaphase in der "Liga A" um den Einzug in die K.O.-Runde kämpfen werden. Gegner in der Vorrunde sind zunächst Rot-Weiss Essen, Fortuna Düsseldorf, der SV Meppen, der MSV Duisburg, Preußen Münster sowie der TSV Meerbusch.

Für die Gelsenkirchener geht es am kommenden Sonntag (4. August, 11 Uhr) bei der Fortuna in Düsseldorf erstmals im neuen Modus um Punkte. Borussia Dortmund empfängt zeitgleich die U19 von RWE.