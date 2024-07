Die DFB-Nachwuchsligen starten im August. Nun hat der Verband eine weitere Neuerung auf den Weg gebracht. Es werden viel mehr Spiele als zuvor übertragen.

Die neue Saison wirft auch in den DFB-Nachwuchsligen so langsam ihre Schatten voraus. Zum ersten Mal werden sich dann die U19- und U17-Mannschaften im neuen Modus miteinander messen und den Deutschen Meister unter sich ausspielen.

Das bedeutet für die Ruhrpott-Klubs wie Borussia Dortmund, FC Schalke 04, VfL Bochum, Rot-Weiss Essen und den MSV Duisburg auch teilweise neue Gegner. Bevor es aber ab August an das Sportliche geht, machte Mitte Juli noch eine Nachricht die Runde, die besonders bei Auswärtsspielen der eigenen Teams nützlich werden könnte.

Der DFB hatte zu diesem Zeitpunkt die Kooperation mit dem TV-Sender Sky bekannt gegeben. Die Zusammenarbeit startet mit der Saison 2024/25 und ist vorerst bis einschließlich der Saison 2026/27 geplant. Sky wird somit zum exklusiven Live-Partner der beiden Ligen und zeigt auch - wie bisher schon - das DFB-Pokalfinale der U19.

Sky und sein Streaming-Angebot Wow werden 14 Vorrundenspiele, zehn Hauptrundenspiele und 22 Endrundenpartien exklusiv übertragen. Diese werden unter dem Begriff "Junioren-Topspiel der Woche" geführt.

Daneben wird der DFB 24 Spiele der Vor- und Hauptrunde streamen, die zeitgleich auch in einem frei empfangbaren Livestream bei Sky Sport zu sehen sein werden, sowie ausgewählte Spiele der Endrunde. Insgesamt werden also knapp 70 Spiele gezeigt. Sollte das Spiel nicht beim DFB oder bei Sky gezeigt werden, dürfen auch die Vereine selbst eine Übertragung anbieten.

"Wir freuen uns, dass Sky als fester Medienpartner die höchsten nationalen Junioren-Wettbewerbe medial begleitet. Das Konzept für die neuen Nachwuchsligen baut auf der bisherigen Praxis auf, dass pro Spieltag ein Highlight-Spiel auf den DFB-Kanälen gestreamt und zusätzlich die Endrunden inklusive der Finals um die Deutsche Meisterschaft sowie das DFB-Pokalfinale Junioren exklusiv von Sky und Wow übertragen werden", sagte Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetrieb der DFB GmbH & Co. KG.

Mehrkosten werden nicht entstehen

In den vergangenen drei Jahren hatte sich Sky erst in den Endrunden eingeschaltet und dort Spiele übertragen. Aus der regulären Saison, aber eben nicht. Nun baut der Sender die Kooperation "massiv aus".

Durchschnittlich wird in der kommenden Saison je ein Spiel pro Spieltag zu sehen sein. Welche Maßstäbe an das "Junioren-Topspiel der Woche" gesetzt werden, ist noch nicht klar. Je Altersstufe sind 64 Mannschaften gemeldet, die Chancen auf eine Übertragung des Lieblingsklubs fallen dementsprechend aus. Es wird an jedem Spieltag ein Spiel der A-Junioren oder B-Junioren gezeigt. Die Anstoßzeit bleibt der Sonntag um 11 Uhr.

Mehrkosten muss aber niemand fürchten, wenn er den Nachwuchs seines Lieblingsklubs verfolgen möchte. "Die rund 70 Partien werden als frei empfangbare Livestreams auf skysport.de und in der Sky Sport App angeboten, die meistens darüber hinaus auch auf dem Sky Sport Youtube Channel und auf dem Tiktok-Kanal von Sky Sport", heißt es auf der Homepage des Senders.