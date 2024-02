Am 17. Spieltag der U19-Bundesliga West gewann der FC Schalke 04 unter der Leitung von Trainer Norbert Elgert mit 3:0 (2:0) gegen den SC Verl.

Die U19 des FC Schalke 04 schlug am 17. Spieltag der U19-Bundesliga West den SC Verl mit 3:0 (2:0). Der S04 unter der Leitung von Cheftrainer Norbert Elgert gewann somit auch das dritte Ligaspiel in Serie und festigte den zweiten Tabellenrang mit 36 Punkten. Der Abstand zu Bayer Leverkusen auf Rang drei beträgt nunmehr vier Zähler.

In der ersten Hälfte waren Tristan Osmani (37.) per Abstauber und Armend Likaj (40.) mit dem Kopf für Königsblau erfolgreich. In Durchgang zwei erhöhte Bilal Brusdeilins (56.) nach einem starken Angriff auf 3:0. Trotz des deutlichen Ergebnisses sprach Elgert dem Tabellenletzten ein großes Lob aus.

„Wir haben uns gegen eine Mannschaft, die ganz unten steht, über die gesamten 90 Minuten extrem schwergetan. Großen Respekt an Verl, denn sie haben es taktisch sehr gut gemacht”, erklärte Elgert. „Wie sie von der ersten bis zur letzten Sekunde um ihr Leben gerannt sind, verdient ein großes Lob.”

Doch auch mit der Leistung seiner Mannschaft war Elgert unterm Strich zufrieden, obwohl Schalke in der ersten Hälfte gut 30 Minuten brauchte, um wirklich gefährlich zu werden. „Wir haben uns sehr schwer getan und waren wenig kreativ. Besonders die ersten 20 bis 30 Minuten haben mir gar nicht gefallen. Wir hatten eine ganz klare Idee, jedoch war die Umsetzung eher schwach”, bilanzierte der Trainer.

In Durchgang zwei nahmen die jungen Knappen jedoch das Heft in die Hand und hätten mit etwas Glück sogar noch den ein oder anderen Treffer nachlegen können, wie beispielsweise in der 78. Minute, als der eingewechselte Niklas Dörr aus kurzer Distanz am Torhüter der Gäste scheiterte.

„In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel deutlich dominiert und hätten auch das ein oder andere Tor mehr machen können. Obwohl Verl wenige Tore schießt, drohte immer irgendwo ein bisschen Gefahr. Es war kein souveränes Spiel von uns, aber in der zweiten Halbzeit waren wir klar besser und insgesamt war es definitiv ein verdienter Sieg. Wir schauen jetzt ganz schnell nach vorne, weil es in dieser Englischen Woche schon bald weitergeht", verriet Elgert.

Genauer gesagt trifft die U19 von Schalke am kommenden Mittwoch (18:30 Uhr) auf Spitzenreiter Borussia Dortmund. Der BVB steht mit 45 Punkten und nur einer Niederlage neun Punkte vor Königsblau und ist laut Elgert zusammen mit Hertha BSC und der TSG Hoffenheim „eine der besten Jugendmannschaften des Landes”.

Weitere Infos zum 17. Spieltag der U19-Bundesliga West gibt es hier.