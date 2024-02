U19-Niederrheinliga: Schonnebeck setzt auf Klassenerhalt, das zeichnet RWE aus

Die U19 von RWE gewann in der U19-Niederrheinliga das Stadtderby gegen die Spvg Schonnebeck mit 4:1 und konnte so die Tabellenführung behaupten. Das sagten die Trainer.

Die U19 von Rot-Weiss Essen gewann in der U19-Niederrheinliga das Stadtduell gegen die U19 der Spvg Schonnebeck souverän mit 4:1 und behauptete so die Tabellenführung.

Yan Marcos Friessner Montas brachte die Essener nach einer Ecke per Kopf in Führung (10.), ehe Arne Wessels (23.) per tollem Schuss aus rund 16 Metern ausglich. Noch vor der Pause gelang RWE allerdings die erneute Führung durch Lennart Bollenberg, erneut nach Ecke (27.). In Hälfte zwei wusste Schonnebeck nicht mehr viel entgegenzusetzen. RWE hatte viele Chancen und nutzte noch zwei davon. Beide Male stand Ben Berzen am richtigen Fleck (65./71.).

RWE-Coach Simon Hohenberg zeigte sich trotz des souveränen Sieges nicht vollends zufrieden mit der Leistung seines Team, freute sich aber über das Endergebnis: „Es war schon ein verdienter Sieg. Trotzdem haben wir uns über weite Strecken schwergetan. Aber das zeichnet uns auch aus, dass wir in schwierigen Spielen, in denen wir nicht die volle Dominanz haben, auch relativ souverän gewinnen. Auch wenn es nicht unsere Top-Leistung war.“

Auch auf der anderen Seite war Schonnebeck-Trainer Dirk Tönnies nicht vollends zufrieden mit dem Auftritt seines Teams: „Es war ein verdienter Sieg für RWE. Das Einzige, was mich ärgert ist, dass wir drei Standards bekommen. Die Jungs haben einen Fight abgeliefert. Man darf ein Spiel gegen einen so starken Gegner am Ende aber nicht durch drei Standards verlieren.“

Dabei mussten die Schonnebecker aber auch über 60 Minuten ohne einen ihrer Top-Jungs auskommen. Der Sohn des Trainers, Conor David Tönnies, war nach einer vierwöchigen Erkrankung erst bei 60 bis 70 Prozent und wurde nur mit der Hoffnung auf den Ausgleich eingewechselt.

RWE U19: Koch - Youbi (67. Alpkaya), Bollenberg, Swajkowski (83. Oruc), Barry (55. Reck) - Pirnal, Hochbaum (55. Daci), Brune, Ademi (71. Gawryluk), Friessner Montas - Berzen Koch - Youbi (67. Alpkaya), Bollenberg, Swajkowski (83. Oruc), Barry (55. Reck) - Pirnal, Hochbaum (55. Daci), Brune, Ademi (71. Gawryluk), Friessner Montas - Berzen Schonnebeck U19: Zelenkov – Schneider, Stinnen, Kordi, Kourouma – Oteng-Adjei, Grigoleit, Börner, Kvesa, Simos (59. Tönnies) - Wessels Tore: 1:0 Montas (10.), 1:1 Wessels (23.), 2:1 Bollenberg (27.), 3:1 Berzen (65.), 4:1 Berzen (71.) Zuschauer: 150 Schiedsrichter: Marcel Benedix

Während RWE weiter an der Spitze der Tabelle steht und am kommenden Spieltag mit der SG Unterrath auf den nächsten schweren Gegner trifft (Sonntag, 25. Februar, 11 Uhr), haben es die Fünftplatzierten Schonnebecker in den nächsten Wochen nur mit Gegnern zu tun, die unter ihnen stehen.

„Jetzt müssen wir die Grundlage für den direkten Klassenerhalt setzen, also dass wir unter den Top-6 bleiben. Das ist in den nächsten fünf Spielen jetzt Pflicht. Die letzten beiden Spiele gegen RWO und jetzt RWE waren Bonusspiele. Hätten wir dort etwas mitgenommen, wäre es schön gewesen. Aber jetzt zählt es einfach den Klassenerhalt fix zu machen und das werden wir auch“, zeigt sich Tönnies mit Blick auf die kommenden Begegnungen zuversichtlich.