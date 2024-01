Die U19 von Rot-Weiss Essen feierte am Dienstagabend einen 3:1-Sieg über die Senioren von Adler Union Frintrop aus der Oberliga Niederrhein.

Die Partie zwischen Adler Union Frintrop und der U19 von Rot-Weiss Essen wurde eigentlich schon abgesagt, da die Plätze am Wasserturm in Frintrop nicht bespielbar sind. Kurzfristig fand sich aber doch eine Lösung und so rollte am Dienstagabend ab 19.30 Uhr der Ball an der Seumannstraße.

Für Rot-Weiss war es bereits der zweite Test, nachdem man sich nur zwei Tage zuvor gegen die U19 des Wuppertaler SV aus der A-Junioren-Bundesliga West durchsetzen konnte (1:0). Der Oberliga-Aufsteiger testete derweil zum ersten Mal in diesem Winter, nachdem die Partie gegen die Sportfreunde Königshardt zuvor abgesagt werden musste.

Die Junioren erwischten gegen den Oberliga-Neuling einen Start nach Maß: Schon nach 13 Minuten war Simon Gawryluk zur Stelle und brachte RWE in Führung. Allerdings hatte Frintrop eine direkte Antwort parat und kam durch Melvin Ridder umgehend zum Ausgleich (16.). Ein guter Einstand für den Stürmer, der in der Winterpause aus Ratingen kam. Nur 21 Minuten später war sein Debüt jedoch vorzeitig beendet, Timo Dapprich ersetzte den 22-Jährigen (37.).

Zu diesem Zeitpunkt stand es weiterhin 1:1, doch das sollte sich noch vor der Pause ändern. Der 17-jährige Yan Friessner Montas, der in dieser Saison bereits DFB-Pokal-Luft bei den Profis schnuppern durfte, besorgte die erneute Führung noch vor dem Seitenwechsel (40.).

RWE U19: Koch - Youbi (60. Daci), Bollenberg, Swajkowski, Alpakaya (46. Barry) - Demirci, Hochbaum (46. Brune) - Gawryluk, Ademi, Friessner Montas (60. Berzen) - Reck Adler Union 1. Halbzeit: Ruf - Karthaus, Bönisch, Kahnert, Khan - Hoffmann, Fazlija, Pirredda, Groll - Reiners, Ridder (37. Dapprich) Adler Union 2. Halbzeit: Jaschin - Rauschtenberger, Engelberg, Nübel, Uehmann - Afaya, Ohters, Dapprich, Alimusaj - Groll, Stukator Tore: 1:0 Gawryluk (13.), 1:1 Ridder (16.), 2:1 Friessner Montas (40.), 3:1 Brune (81.)

Während bei Frintrop nahezu komplett getauscht wurde - lediglich der kurz vor der Pause eingewechselte Dapprich und Tommy Groll blieben auf dem Platz - nahm Hohenberg in der Halbzeit nur zwei seiner insgesamt vier Wechsel vor.

Kapitän Brune sichert den Sieg

Unter anderem kam Mats Brune, Kapitän der U19 und ebenfalls schon mit Profieinsätzen (drei Spiele, zwei Tore, eine Vorlage im Niederrheinpokal). Der 18-jährige Mittelfeldspieler machte kurz vor dem Ende mit seinem Treffer zum 3:1 alles klar und sicherte seiner Mannschaft den zweiten Sieg im zweiten Test.

Für die Essener geht es am Sonntag (13 Uhr) mit einem Test gegen die U19 von Preußen Münster aus der A-Junioren-Westfalenliga weiter, bevor schon am darauffolgenden Mittwoch (19.30 Uhr) das erste Pflichtspiel ansteht. Im Niederrheinpokal ist der TVD Velbert zu Gast.

Frintrop kann sich dagegen noch deutlich mehr Zeit lassen. Das erste Pflichtspiel beim SV Sonsbeck steht erst am 18. Februar auf dem Plan. Zuvor sind bislang fünf weitere Testspiele vereinbart: VfB Frohnhausen (21. Januar, 19 Uhr, Heim), Westfalia Rhynern (28. Januar, 14 Uhr, Auswärts), VfB Hilden (4. Februar, 13 Uhr, Heim), Arminia Klosterhardt (6. Februar, 19.30 Uhr, Heim) und Blau-Weiß Mintard (11. Februar, 15 Uhr, Auswärts).