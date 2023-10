Borussia Dortmund: Suspendierter Paris Brunner kehrt zurück zur U19

Paris Brunner wird zeitnah wieder das Training mit der U19 von Borussia Dortmund aufnehmen. Die Gründe der Suspendierung bleiben offen.

Top-Talent Paris Brunner steht vor einer Rückkehr ins Training der U19 bei Borussia Dortmund. Wie Borussia Dortmund der WAZ mitteilte, wird der Angreifer Mittwoch wieder zur Mannschaft stoßen. Wie aus mehreren Medienberichten hervorgeht, sei es nach einem geheimen Treffen von Sportdirektor Sebastian Kehl, Nachwuchschef Lars Ricken, Brunner und dessen Eltern zu diesem Ergebnis gekommen.

Der 17-Jährige wurde vor rund zwei Wochen vom BVB suspendiert, ohne dass der Verein dabei näher auf die Situation einging.

In der Pressemitteilung war die Rede von "disziplinarischen Gründen", Edin Terzic sprach anschließend von einem "Vorfall". Zum Schutz des noch minderjährigen Spielers habe der Verein keine weiteren Angaben machen wollen.

Zwischenzeitlich wurde im Netz auch darüber spekuliert, dass Brunners Suspendierung etwas mit Athletiktrainer Sven Linnemann, der aktuell von Rot-Weiss Essen freigestellt ist und dem in den vergangenen Monaten rechtes Gedankengut unterstellt wurde, zutun habe. Gegenüber RevierSport wehrte sich Linnemann allerdings entschieden gegen diese Vorwürfe, die er als "komplett unwahr, falsch dargestellt, unsportlich, konstruiert und verletzend", bezeichnete.

Schon elf Tore in dieser Spielzeit

Brunner zählt deutschlandweit zu den vielversprechendsten Talenten. Im Sommer feierte der Mittelstürmer mit der U17-Nationalmannschaft die Europameisterschaft, kurz darauf wurde er mit Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester deutscher Nachwuchsspieler im Jahrgang 2006 ausgezeichnet.

Bereits Ende 2022, damals noch mit 16 Jahren, wurde Brunner in die U19 von Trainer Mike Tullberg hochgezogen. Dort glänzte er in dieser Saison mit wettberwerbsübergreifend elf Toren in zehn Partien und verhalf Schwarz-Gelb zu einer bislang makellosen Liga-Saison ohne Punktverlust. Die letzten beiden Bundesligaspiele (3:1 in Bochum, 4:0 über Fortuna Düsseldorf), sowie den Erfolg in der Youth League bei Newcastle United (2:1) verpasste der Angreifer aufgrund seiner Suspendierung. Am Samstag (11 Uhr) könnte er gegen den MSV Duisburg erstmals wieder auf dem Platz stehen.