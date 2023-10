BVB-U19: Supertalent Paris Brunner wird suspendiert

Das kommt überraschend. Borussia Dortmund hat einen seiner besten Jugendspieler vorerst suspendiert.

Diese Meldung kommt überraschend: Borussia Dortmund hat U19-Stürmer Paris Brunner aus disziplinarischen Gründen suspendiert. Der Nachwuchsspieler wird bis auf Weiteres nicht am Spielbetrieb des BVB teilnehmen.

Mit den zwei Sätzen wandte sich Borussia Dortmund an die Öffentlichkeit. Es gab keine Erklärung, warum das große Talent bestraft wurde. Brunner gilt beim BVB eigentlich als der nächste Topstürmer.

Mit seiner Quote erinnert er an Youssoufa Moukoko. In dieser Saison erzielte er für die BVB-U19 in sieben Partien zehn Tore. Auch in der UEFA Youth League traf er in zwei Spielen ein Mal. Für die U17-Nationalmannschaft war er in 18 Länderspielen 15 Mal erfolgreich.

Zuletzt wurde Brunner auch mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold für den Jahrgang 2006 belohnt. Beim EM-Titelgewinn der U17-Junioren in Ungarn wurde Brunner zum besten Spieler des Turniers ernannt.

Zuletzt betonte Brunner, der in der vergangenen U17-Bundesliga West-Saison durchschnittlich nur 34 Minuten für einen Treffer brauchte (16 Tore in sechs Spielen), gegenüber RS: "Ich habe eine gewisse Führungsrolle. Zwar bin ich kein Altjahrgang, aber ich würde schön sagen, dass ich die Mannschaft ein bisschen mitreiße. Meine Stärke und Robustheit helfen mir dabei.“

Jetzt muss er erstmal pausieren: Sowohl im Kampf um die U19-Meisterschaft und auch in der Youth League. Und damit kann er das nicht machen, was er am liebsten macht.

Gegenüber RS erklärte er im August 2023: "Ich bin als Stürmer geboren. Da vorne fühle ich mich einfach wohl."

Mit Blick auf die Saison gab er zu Protokoll: "Ich kenne viele von den Jungs, die jetzt ins Team gekommen sind, weil ich mit ihnen schon in der B-Jugend zusammengespielt habe. Das Team hat viel Potenzial, vielleicht können wir sogar noch weiter kommen, als letztes Jahr."

Wobei der BVB für dieses Ziel auch seine Tore braucht, vorerst aber steht er im Abseits. Über die Gründe kann derzeit nur spekuliert werden.