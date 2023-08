BVB U19: Sturm-Juwel Brunner - "Ich bin als Stürmer geboren"

Paris Brunner geht als 17-Jähriger bereits in seine zweite Saison bei der U19 von Borussia Dortmund. Der talentierte Stürmer hat sich für die neue Spielzeit viel vorgenommen.

Paris Brunner, der über die Stationen Rot-Weiss Essen und VfL Bochum 2020 in den Nachwuchs von Borussia Dortmund gekommen ist, gilt als großes Offensiv-Talent und wurde jüngst von der UEFA als bester Spieler der diesjährigen U17-Europameisterschaft ausgezeichnet.

So kam es nicht von ungefähr, dass der damals 16-Jährige in der Saison 2022/23 schon vor Erreichen der eigentlichen Altersgrenze von der B- in die A-Jugendmannschaft hochgezogen wurde und sich dort schnell einen Stammplatz erspielen konnte.

Brunner überzeugte auch in der Vorbereitung auf die Spielzeit 2023/24 und sicherte sich damit einen Stammplatz im Sturm. Insbesondere, weil er tut, was ein Stürmer eben tut - Tore schießen. Dortmunds Nummer neun konnte bisher in beiden Saisonspielen treffen.

Nach seinem Treffer zum 3:1-Auftaktsieg des Borussia-Nachwuchses bei Bayer Leverkusen legte er gegen Aachen mit einem Heber aus rund 30 Metern direkt ein zweites Saisontor nach, nachdem er sich aus der eigenen Hälfte in den Rücken der Alemannia-Verteidiger geschlichen hatte.

"Ich bin als Stürmer geboren" Paris Brunner

"Ich habe gemerkt, dass die Innenverteidiger hoch standen, den Raum gesehen, kurz aufs Abseits geachtet und ihn dann direkt belaufen. Der Torwart stand weit draußen, das konnte ich ausnutzen und ihn drüber chippen", analysiert der Stürmer den sehenswerten Treffer zum 2:0 in der 13. Minute. Zehn Minuten zuvor hatte schon Mitspieler Danylo Krevsun den gegnerischen Torwart bezwungen.

Dabei hatte Brunner gar nicht unbedingt mit einer so frühen Führung gegen Aachen gerechnet, gibt er unumwunden zu. Schließlich hatten die Aufsteiger aus der Kaiserstadt zuvor den Nachwuchs des VfL Bochum mit 3:2 besiegt.

"Nachdem Aachen gegen Bochum gewonnen hatte, haben wir uns schon darauf eingestellt, dass durchaus etwas schieflaufen könnte", erklärt er. "Aber wir sind es dann schon gut angegangen und konnten in der zweiten Hälfte nochmal ein Ausrufezeichen setzen", fasst er den 6:0-Sieg aus seiner Sicht zusammen. Und ärgert sich rückblickend, dass trotz einiger Chancen nicht noch der ein oder andere Treffer dabei rumgekommen ist. "Ich muss auf jeden Fall noch meine Klarheit vor dem Tor verbessern", gibt Brunner sich selbstkritisch.

Denn mit der Mannschaft hat er große Ziele. "Ich kenne viele von den Jungs, die jetzt ins Team gekommen sind, weil ich mit ihnen schon in der B-Jugend zusammengespielt habe. Das Team hat viel Potenzial, vielleicht können wir sogar noch weiter kommen, als letztes Jahr", erklärt er. "Noch weiter" hieße dann sogar gesamtdeutscher Meister oder DFB-Pokalsieger. Zudem nimmt die A-Jugend der Borussia auch wieder an der Uefa Youth-League teil.

Persönlich hat er sich wettbewerbsübergreifend vorgenommen - natürlich - so viele Treffer wie möglich zu erzielen. "Ich bin als Stürmer geboren", lacht Brunner. "Da vorne fühle ich mich einfach wohl".