U17: Deutlicher Sieg beim Schlusslicht - RWE festigt Mittelfeldplatz

Die U17 von Rot-Weiss Essen hat im zwölften Spiel den fünften Saisonsieg gefeiert. Bei Aufsteiger VfB Waltrop gab es ein 6:1 (3:0).

Die U17 von Rot-Weiss Essen hält sich in der B-Junioren-Bundesliga West weiter wacker. Nur drei Tage nach der 0:2-Niederlage beim ungeschlagenen Spitzenreiter FC Schalke 04 hat die Mannschaft von Michael Delura zurückgeschlagen und sich gegen Schlusslicht VfB Waltrop souverän mit 6:1 (3:0) durchgesetzt.

Beim Aufsteiger, der als großer Underdog - die Senioren spielen lediglich in der Kreisliga A - in die Spielzeit ging und in den ersten zehn Spielen lediglich einen Punkt sammeln konnte, brachte Rael-Tshimbela Nakuzola die Essener früh in Führung (13.).

Im Anschluss hielt der VfB jedoch eine ganze Zeit lang gut dagegen und ließ keinen weiteren Treffer zu. Kurz vor der Pause platzte der Knoten dann allerdings. Mats Preßler (43.) und Marlon Sadowski (45+2.) sorgten noch im ersten Durchgang für eine sichere Pausenführung.

Waltrop kommt nur zum Ehrentreffer

In der zweiten Halbzeit beseitigte Qi Xiang Leon Chen dann schnell alle Zweifel und erhöhte auf 4:0 (54.). Die Waltroper kamen zwar durch Paul Trabert noch auf die Anzeigetafel (56.), mehr als ein Ehrentreffer sollte es allerdings nicht werden.

RWE zog noch einmal an und erzielte durch Doppelpacker Preßler (61.) und Boran Özbek (65.) zu zwei weitere Treffer. Beim 6:1 sollte es dann auch bleiben.

Die Essener dürfen sich also über den fünften Saisonsieg freuen und festigen mit 18 Punkten aus zwölf Spielen zunächst Platz sechs vor dem 1. FC Köln (14 Punkte in zehn Spielen) und dem VfL Bochum (13 in zehn).

Auch der Vorsprung auf die Abstiegsränge kann sich mittlerweile sehen lassen. Bei zwei absolvierten Spielen mehr beträgt der Puffer auf Rot-Weiß Oberhausen bereits zwölf Punkte. Waltrop bleibt mit einem Zähler auf dem 14. und letzten Platz.

Paderborn fertigt Bielefeld ab

Parallel unterstrich der SC Paderborn seine starke Verfassung und überrollte Arminia Bielefeld zuhause mit 5:1 (2:1). Nach den frühen Treffern von Cihan Agirayak (10.) und Max Wilhelm (29.) kamen die Bielefelder durch Daniel Richter (32.) zwar noch einmal zurück, im zweiten Durchgang zog der SCP jedoch davon. Jan Peters (51.), Luis Pribanic (54.) und Mick Runte (74.) machten alles klar.

Der SCP klettert damit vorerst vorbei an Borussia Dortmund, deren Spiel gegen den MSV Duisburg erst am 1. November nachgeholt wird, auf Platz drei. Arminia Bielefeld trennt weiterhin nur ein Punkt von den Abstiegsrängen.