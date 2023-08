U17-Bundesliga West: MSV gewinnt Derby gegen RWE, BVB macht es deutlich

Rot-Weiss Essen musste sich im U17-Derby gegen den MSV Duisburg knapp geschlagen geben. Borussia Dortmund hatte derweil mit dem Vorjahresmeister aus Bielefeld keine Probleme.

Was für die Profis in der 3. Liga erst am 13. Spieltag ansteht, gab es in der U17-Bundesliga West schon an Spieltag fünf zu sehen. Der MSV Duisburg empfing Rot-Weiss Essen zum Derby. Außerdem hatte Borussia Dortmund den strauchelnden Vorjahresmeister Arminia Bielefeld zu Gast.

Sowohl dem MSV Duisburg als auch Rot-Weiss Essen gelang mit jeweils sieben Punkten aus den ersten vier Spielen ein beachtlicher Saisonstart. Entsprechend eng ging es im direkten Duell zwischen dem Sechsten und dem Siebten zu.

Die Zebras erwischten dank Mirac Özgen den besseren Start. Der Mittelfeldspieler erzielte früh bereits sein drittes Saisontor und brachte seine Farben in Führung (20.). Noch vor der Pause hatte RWE allerdings die große Chance, vom Punkt den Ausgleich zu besorgen. Nicolai Schulte-Kellinghaus trat an, scheiterte aber an Laurenz Jennissen im MSV-Kasten (37.). Doppelt bitter: Nur sechs Minuten später waren die Zebras wieder eiskalt. Diesmal bediente Özgen Marko Pavlovic, der noch vor der Pause auf 2:0 stellte (43.).

Entschieden war die Partie damit allerdings noch nicht, denn Mats Preßler sorgte nach dem Seitenwechsel schnell für den Anschluss (55.). Der Ausgleich sollte der Mannschaft von Michael Delura jedoch nicht mehr gelingen. Mit dem Sieg schiebt sich der MSV vorzeitig auf den dritten Platz.

BVB macht früh den Deckel drauf

Die U17 von Borussia Dortmund hat sich nach einem holprigen Start mit einem Punkt aus den ersten beiden Spielen zuletzt etwas gefangen und konnte gegen RWE und RWO jeweils 3:1 gewinnen. Auch am fünften Spieltag war die Mannschaft von Marco Lehmann klarer Favorit. Zu Gast war mit Arminia Bielefeld zwar der Vorjahresmeister, der neue Jahrgang kam bislang allerdings noch überhaupt nicht in Schwung (ein Punkt).

Das sollte sich auch in Brackel nicht ändern. Justin Hoy brachte die Schwarz-Gelben früh auf die Siegerstraße (17.). Noch vor der Pause erhöhten Valon Cena (32.) und Diego Ngambia Dzonga (42.) auf ein komfortables 3:0.

Nach dem Seitenwechsel ließen es die BVB-Junioren etwas ruhiger angehen. Ein Treffer sollte aber doch noch fallen. Oskar Schwarz traf in der Schlussminute zum deutlichen 4:0-Endstand (90.).

Nullnummer in Düsseldorf

Parallel war auch die U17 von Fortuna Düsseldorf im Einsatz. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt und einem Unentschieden gegen Bayer 04 Leverkusen gelang in der Vorwoche bei Aufsteiger VfB Waltrop der erste Sieg (0:2). Am Flinger Broich traf die Fortuna auf Viktoria Köln, die mit drei Niederlagen und einem Sieg in die Saison gestartet war. Der zweite Saisonsieg sollte allerdings keiner Mannschaft gelingen. Nach 90 Minuten blieb es beim 0:0.