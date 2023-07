Schalke U19: Elgert über den Kader, das Saisonziel und den neuen Modus

Die U19 des FC Schalke 04 ist in die Vorbereitung auf die neue Saison der U19-Bundesliga gestartet. Norbert Elgert sprach anschließend über den neuen Kader, den neuen Modus und das Saisonziel.

Die U19 des FC Schalke 04 ist in die Vorbereitung auf die Saison 2023/24 gestartet. In einer 120-minütigen Einheit wurde das neue 27-Mann starke Team zum ersten Mal auf die neue Saison vorbereitet.

Im Rahmen einer Medienrunde zum Start der Vorbereitung sprach Trainer Norbert Elgert über...

... den neuen Kader: "Wir haben das schon ganz gut gemacht. Matthias Schober und ich machen das ja immer zusammen. Das ist uns, glaube ich, gelungen, dass wir uns gut ergänzt, gut verstärkt haben. Ich glaube, mit den Jungs, es sind vier Jungjahrgänge, haben wir uns schon gut ergänzt. Sowohl für dieses als auch für das nächste Jahr. Die meisten werden ja sagen, ihr hattet zwei erfolgreiche U17-Mannschaften, dass ist leicht gemacht. Aber die Rechnung, man nehme die zwei erfolgreichen U17-Mannschaften und du hast eine gute U19-Mannschaft, geht nicht auf. Denn U17 ist noch Junioren-Bereich und die U19 hingegen definitiv Senioren-Bereich. Das merken wir ja, wenn wir gegen Oberliga oder auch Regionalliga-Mannschaften spielen, dass wir da gut mithalten können. Das ist schon nochmal eine andere Welt."

… die Rückkehr zum alten Modus: "Total positiv. Die Spieler hatten alle zu wenig Wettkämpfe gehabt. Auch wegen Corona hatten alle enorme Rückstände im Trainings- und auch Wettkampfbereich. Dann die verkürzten Runden, das ist ja nicht wirklich ein Wettkampf. Man muss ihn annehmen und am Ende war es auch in Ordnung. Bei uns war es ein Punkt auf die Endrunde und drei auf die Westdeutsche, ich denke schon, wäre es noch länger gegangen, hätten wir uns da behaupten können. Aber am Ende haben es auch alle verdient, die es geschafft hatten. Die Runde war aber eindeutig zu kurz und wir sind froh, dass wir wieder zur Normalität zurückkehren. Denn das ist das Minimum, was die Spieler brauchen, um sich auf den Seniorenbereich vorzubereiten."

… den neuen Modus ab der Saison 2024/25: "Ich halte gar nix davon. Es ist unnötig. Ich finde es so in Ordnung, wie es ist. Ich wurde von "Merkur", "tz" und "sport1" angerufen und gefragt, was sagen sie denn zum deutschen Fußball und warum läuft das denn nicht. Ich kann da sicherlich eine Menge zu sagen und weiß es auch. Aber ich fühle mich da nicht zu berufen, dass ständig öffentlich herauszuposaunen. Ich denke, wir müssen anders ansetzen. Da haben sich viele Menschen Gedanken drübergemacht, aber wir brauchen diesen Modus nicht. Ich bin jetzt kein totaler Feind und Gegner davon. Man muss es jetzt erst sehen und wie werden dann entsprechend positiv damit umgehen. Aber ich halte es nicht für nötig, denn wir werden in dieser Liga beziehungsweise in den drei Bundesligen genügend gefordert. Und das wird für die Entwicklung auch so passen. Weitere Fahrten klar, sind sicherlich auch gar nicht nötig. Aber wir konzentrieren uns jetzt auf die Runde, wie es immer war und freuen uns drauf. Alles andere lassen wir dann auf uns zu kommen. Aber nochmal: Ich bin nicht unbedingt dafür."

… das Saisonziel: "Noch gibt es kein Ziel, ich habe die Mannschaft noch nicht gefragt. Das machen wir erst im Trainingslager. Der Prozess und die Ausbildung stehen im Vordergrund. Wir wollen optimal ausbilden, die Spieler individuell voranbringen und als Team eine Entwicklung nehmen. Und in den nächsten Jahren möglichst viele Spieler in den Profibereich führen. Möglichst auf Schalke und da bin ich auch optimistisch, dass uns das mit der nötigen Geduld und intensiver Arbeit, wieder gelingen wird."