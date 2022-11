U19: VfL Bochum will gegen RWO Flaute beenden

Die U19-Mannschaft des VfL Bochum ist seit fünf Pflichtspielen ohne Sieg. Am kommenden Spieltag gegen Rot-Weiß Oberhausen soll die Serie beendet werden.

Die Nachwuchsmannschaft des VfL Bochum hat in der A-Junioren-Bundesliga West seit vier Spielen nicht mehr gewonnen. Auch im Achtelfinale des DFB-Pokals der Junioren war nach einer 1:4-Niederlage gegen den derzeitigen Tabellenführer 1. FC Köln Schluss. Am vergangenen 10. Spieltag beim Derby gegen Borussia Dortmund zeigte sich der VfL Bochum jedoch erneut von seiner starken Seite. Darauf will Bochums Trainer Heiko Butscher vor der Winterpause aufbauen.





Das U19-Derby der Revierklubs endete zwar mit einem torlosen Remis, nach dem Schlusspfiff lobte Butscher seine Mannschaft jedoch für die fokussierte und gute Leistung. Das kommende Spiel gegen Rot-Weiß Oberhausen findet erst am 3. Dezember statt. Um in der Zwischenzeit nicht aus der Verfassung zu kommen, werden die jungen Bochumer in der Zwischenzeit ein Testspiel bestreiten.

Damit vor der Winterpause das Bestmögliche aus der Mannschaft herausgeholt werden kann, hat sich der Trainer bereits einen Plan zurecht gelegt. „Erstmal werden wir die guten Sachen aus dem Spiel gegen Dortmund herausarbeiten und auch da wieder mit der Mannschaft kritisch umgehen. Wir werden ihnen zeigen, was wir hätten besser machen können und auch was schon gut war”, erklärte der ehemalige Bundesligaprofi.

Wenn wir so auftreten, dann ist das ein gutes Zeichen und dann entwickelt sich auch jeder Spieler so weiter, wie wir uns es vorstellen. Heiko Butscher

Butscher weiter: „Wir bestreiten am kommenden Samstag ein Testspiel gegen den 1. FC Köln und bleiben dadurch im Rhythmus und spielen dann zuhause gegen Oberhausen, dabei muss das Spiel gegen Dortmund die Basis sein. Wenn wir so auftreten, dann ist das ein gutes Zeichen und dann entwickelt sich auch jeder Spieler so weiter, wie wir uns es vorstellen. Gegen Oberhausen müssen wir über 90 Minuten gut und kompakt arbeiten. Das ist der neue Maßstab.”

RWO braucht jeden Zähler

Auch der kommende Gegner in der Liga des VfL Bochum braucht jeden Punkt. Rot-Weiß Oberhausen steht mit zehn Punkten auf dem zwölften Tabellenrang. Um nicht tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen und womöglich am Ende der Saison abzusteigen, könnte sich die U19 von RWO bei einem Erfolg gegen Bochum etwas Luft verschaffen.

Am 10. Spieltag verpasste es RWO gegen Fortuna Düsseldorf, die ersten Punkte auf heimischem Rasen zu holen. Das Spiel ging aus Sicht der Oberhausener mit 0:1 verloren. Somit konnten die Oberhausener bislang nur in der Ferne punkten. Weitere Infos zum 10. Spieltag gibt es hier.