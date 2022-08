U19 Bundesliga: RWE chancenlos beim BVB, Remis zwischen MSV und VfL, S04 abgesagt

Am 3. Spieltag der A-Junioren-Bundesliga West fuhr Borussia Dortmund gegen Rot-Weiss Essen seinen nächsten Dreier ein. Duisburg und Bochum trennten sich unentschieden.

In der A-Junioren-Bundesliga West stand der 3. Spieltag auf dem Programm. Borussia Dortmund behielt seine weiße Weste und holte auch im dritten Spiel einen Sieg. Gegen Rot-Weiss Essen gewann der BVB mit 4:0 (2:0). Zwischen dem MSV Duisburg und dem VfL Bochum gab es ein 1:1-Remis.

Auch Rot-Weiss Essen konnte den Dortmunder Junioren kein Beinchen stellen. Zu Beginn war es ein temporeiches Spiel von beiden Seiten, dann übernahmen die favorisierten Dortmunder die Kontrolle und belohnten sich durch Julian Rijkhoffs Flachschuss in der 18. Minute erstmals. Quasi mit dem Halbzeitpfiff zimmerte Tom Rothe den Ball zum nächsten Treffer ins Essener Gehäuse. Nach dem Wechsel zeigte sich ein ähnliches Bild, und die Mannschaft von Mike Tullberg legte nach. Rijkhoff mit seinem zweiten Treffer (52.) und Noa-Gabriel Simic (55.) erhöhten. Somit warten die Essener mit einem Zähler weiter auf den ersten Saisonsieg.

Der MSV Duisburg und der VfL Bochum trennten sich indes 1:1 (0:0). Die Hausherren begannen als das aktivere Team, der VfL konzentrierte sich eher aufs Kontern. Torchancen blieben auf beiden Seiten jedoch lange Zeit Mangelware. So ging es völlig zurecht mit einem torlosen Remis in die Kabinen. Auch im zweiten Durchgang blieb es zunächst ereignisarm; bezeichnend, dass das erste Tor des Tages ein Eigentor war: Disimua Kanzi (66.) brachte die Gäste aus Bochum unglücklich in Führung. Und auch der Ausgleich kam mehr oder weniger aus dem Nichts, als David Zogu per Kopf auf 1:1 stellte (82.).

Das Duell von Schalke 04 beim Bonner SC musste kurzfristig abgesagt werden, da bei den Knappen zu viele krankheitsbedingte Ausfälle zu Buche standen.

Auch der 1. FC Köln bleibt weiter ohne Punktverlust. Gegen Fortuna Düsseldorf gewannen die Kölner mit 2:1 und bleiben somit Tabellenführer. Rot-Weiß Oberhausen schlug Preußen Münster auswärts durch einen Treffer von Jonathan Mulamba in der Nachspielzeit und holte trotz Unterzahl seine ersten Punkte der neuen Saison.

Bereits am Freitag holte Borussia Mönchengladbach seinen ersten Saisonsieg beim 2:0 über Viktoria Köln. Am Samstag kassierte Bayer Leverkusen vom SC Paderborn beim 1:4 eine deutliche erste Saisonniederlage, Verl entschied das Aufsteigerduell beim weiter punktlosen VfB Hilden mit 3:2 für sich.

Alle Ergebnisse vom 3. Spieltag im Überblick:

Viktoria Köln - Borussia Mönchengladbach 0:2 (Freitag)

Bayer Leverkusen - SC Paderborn 1:4

VfB Hilden - SC Verl 2:3 (beide Samstag)

Borussia Dortmund - Rot-Weiss Essen 4:0 (2:0)

1. FC Köln - Fortuna Düsseldorf 2:1

MSV Duisburg - VfL Bochum 1:1 (0:0)

Preußen Münster - Rot-Weiß Oberhausen 0:1