Anthony Modeste hat nach Schalke-Flirt einen neuen Verein gefunden

Anthony Modeste ist seit Sommer vereinslos und galt vor einigen Wochen als Kandidat bei Schalke 04. Jetzt kehrt er im Ausland auf die Fußballbühne zurück.

Seit seinem Abschied aus Ägypten im Sommer ist Anthony Modeste ohne Klub. Doch bald wird der inzwischen 36 Jahre alte Stürmer wieder auf Torjagd gehen: Er steht kurz vor einem Wechsel nach Spanien zum Drittligisten Intercity FC. Darüber berichtet Sky.

Demnach plant der Club von der Costa Blanca mit Modeste als Topverdiener. Der erfahrene Angreifer soll einen Vertrag bis zum Saisonende unterzeichnen. Schafft Intercity den Klassenerhalt, verlängert sich das Arbeitspapier um eine weitere Saison. Laut Sky absolviert Modeste am Dienstag den Medizincheck.

Für den gebürtigen Franzosen wäre Spanien nach Stationen in seiner Heimat, Deutschland, England, China und Ägypten das sechste Land seiner Laufbahn. Die längste Zeit spielte Modeste in Deutschland. 209 Partien bestritt er in der Bundesliga und erzielte 85 Tore.

Die meisten Spiele absolvierte Modeste für den 1. FC Köln. Zudem spielte er für die TSG Hoffenheim. Und in der Saison 2022/23 trug er das Trikot von Borussia Dortmund.

Im vergangenen Herbst gab es Gerüchte über einen Wechsel zum FC Schalke 04. Die Königsblauen hatten den Routinier auf der Suche nach Verstärkungen für die Offensive ins Auge gefasst. Doch Modeste sagte den Verantwortlichen ab - auch aufgrund seiner Vergangenheit: "Als Kölner und ehemaliger Dortmunder fühlt sich ein Wechsel nach Schalke nicht richtig an", sagte er Sky damals.

Und weiter: "Ich habe die Verantwortlichen kennenlernen dürfen und tolle, vertrauensvolle Gespräche mit dem Trainer sowie mit Ben Manga geführt. Mir wurden eine klare Richtung und Pläne gezeigt, die mich sehr inspiriert haben. Ich habe lange nachgedacht, aber mein Bauchgefühl hat entschieden."

Nun geht es für ihn offenbar beim Intercity CF weiter. Beim Drittligisten, der auf dem letzten Tabellenplatz steht, stürmt ein weiterer alter Bekannter aus dem Ruhrgebiet: Ex-Bochumer Jürgen Locadia. Auch Danny Blum stand schon beim Verein aus Alicante unter Vertrag.