Nach RWE-Abgang: Vonic brauchte beim FC Porto B eine Minute bis zum ersten Treffer

Traumeinstand für Leonardo Vonic beim FC Porto B. Gegen den Tabellenzweiten rettete er seiner neuen Mannschaft einen Zähler.

So hat sich Leonardo Vonic sein Debüt in Portugal sicherlich erträumt. Der Stürmer, der vor wenigen Tagen von Drittligist Rot-Weiss Essen für rund 500.000 Euro zum FC Porto wechselte, brauchte für seinen ersten Treffer nur eine Minute.

Der 21-Jährige soll sich über Spielpraxis in der U23 des ehemaligen Champions-League-Siegers für die Profis empfehlen - und zugleich dem FC Porto B im Abstiegskampf in der zweiten portugiesischen Liga helfen.

Vor seinem ersten Auftritt in Portugal sagte Vonic zu seinen neuen Teamkollegen im WAZ-Interview: "Ich kannte keinen der Spieler vorher, die Jungs habe ich nun aber kennenlernen dürfen. Die sind alle in Ordnung und korrekt. Zum Niveau kann ich noch nicht viel sagen, da ich noch kein Spiel hatte. Anhand der ersten Erfahrungen im Training würde ich schon sagen, dass es ähnlich ist wie in der 3. Liga in Deutschland. Wir spielen im Training mehr Fußball, das gefällt mir natürlich gut (lacht). Da sind schon sehr interessante Spielformen dabei. Es wird viel eins gegen eins gespielt. Körperlich ist es noch nicht so intensiv, aber das wird in der Liga sicher anders sein. Ich denke aber schon, dass es vergleichbar mit der 3. Liga ist."

Am Sonntag stand nun das erste Spiel an. Vor seinem ersten Einsatz stand Porto B mit 13 Punkten auf dem 17. von 18 Plätzen. Daher sprach wenig für ein Erfolgserlebnis für Vonic in seiner ersten Partie, denn es ging zu Hause gegen den Tabellenzweiten CD Tondela.

Am Ende überraschte Porto B beim 2:2-Unentschieden - und Vonic hatte großen Anteil am Punktgewinn. Felipe Florencio da Silva brachte Porto in Führung, bis zur Pause drehte Tondela die Partie. Dinis Rodrigues traf ins eigene Tor, Bebeto brachte den Aufstiegsanwärter in Führung.

Nach dem Wechsel wurde Vonic dann beim Stand von 1:2 in der 56. Minute eingewechselt. Und eine Minute später stand er schon auf der Anzeigetafel. Denn in Minute 57 erzielte er den Ausgleich - der gleichzeitig den Endstand bedeutete.

Ein Traum für den Angreifer, der sich in Portos U23 für die große Bühne empfehlen möchte, wie er der WAZ verriet: "Wenn ich mich hier durchsetze und ein gutes Jahr spiele, eröffnet mir das sicher Möglichkeiten."

Der erste Schritt ist gemacht. Nach dem Spiel postete Vonic seine Auszeichnung zum Spieler des Spiels.