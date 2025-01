Mats Hummels' Geduld bei der AS Rom zahlt sich aus: Nach einem Trainerwechsel ist er gesetzt - und wird mit Lob überschüttet.

Claudio Ranieri, Trainer beim italienischen Fußball-Erstligisten AS Rom, schwärmt weiter von Rio-Weltmeister Mats Hummels. Im Interview mit der Gazzetta dello Sport lobte Ranieri Hummels' Fähigkeiten, auch in harten Zeiten Durchsetzungsfähigkeit zu beweisen.

"Hummels hat sich dank seiner großen Professionalität über Wasser gehalten. Er hat hundert Prozent gegeben, auch als der Trainer (Anm. d. Red.: Ranieris Vorgänger Ivan Juric) ihn nicht berücksichtigte. Wenn die jungen Profis intelligent sind, schätzen sie das und lernen davon", sagte der 73-Jährige.

"Hummels ist ein Weltmeister", betonte Ranieri. „Im Fußball gibt es kein erfolgreiches System: Die Spieler sind erfolgreich. Daher war es für mich logisch, die Mannschaft mit drei Weltmeistern wie Hummels, Paulo Dybala und Leandro Paredes wieder aufzubauen."

Ranieri hatte Hummels zuletzt als "Monument" bezeichnet, was Technik und Führungsqualitäten anbelangt. Der Italiener hatte erst im November das Traineramt in der Hauptstadt übernommen und auch bei Hummels für einen Neustart gesorgt.

Mats Hummels ist mittlerweile gesetzt

Dabei war Hummels zunächst nicht in Tritt gekommen bei der AS Rom. "Hummels' Zeit wird kommen und ich bin überzeugt, dass er uns einen großen Dienst erweisen wird. Dass er noch nicht auf dem Platz steht, ist meine Schuld und nicht seine", hatte sein damaliger Trainer Ivan Juric Ende Oktober gesagt.

Mittlerweile ist Juric weg und mit Claudio Ranieri der einstige Meistertrainer von Leicester City da. Unter dem 73-Jährigen weht ein anderer Wind - er baut auf Mats Hummels als zentralen Mann in der Dreierkette. So könnte das Italien-Abenteuer der BVB-Ikone doch noch die erhoffte, positive Wende nehmen.

Mitte Juni hatte sich Hummels mit emotionalen Worten offiziell vom BVB verabschiedet. "Liebe Fans, meine Zeit in Schwarzgelb findet nun nach insgesamt über 13 Jahren ein Ende. Es war mir eine riesengroße Ehre und Freude, so lange für den BVB gespielt und den Weg von Platz 13 im Januar 2008 bis zu dem, was Borussia Dortmund heute darstellt, fast durchgehend mitgemacht zu haben. Dieser Verein mit seinen Fans ist etwas ganz Besonderes – und für mich noch viel mehr als das."

Mit den Dortmundern war Hummels unter anderem zweimal Deutscher Meister und zweimal DFB-Pokalsieger. Dazu kommt natürlich der WM-Titel 2014, als Hummels für Deutschland in Brasilien Stammspieler war. In Rom ist er davon weit entfernt.