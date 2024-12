Seit Jahrzehnten begleitet das "Grossheide"-Banner die DFB-Elf. Nach einem Diebstahl in der Veltins-Arena kämpft sein Besitzer nun um die Wiederkehr der Fahne.

Sehr aufmerksame Zuschauer von Spielen der deutschen Nationalmannschaft kennen die wiederkehrenden Zaunfahnen der großen, reiselustigen DFB-Fans, wie etwa "Air Bäron" oder auch "Borsti". Letzterer ist BVB-Anhängern definitiv geläufig. Ein weiteres Fan-Banner, das zumindest bei DFB-Spielen seit mehreren Jahrzehnten bei jedem Turnier zu sehen ist, ist das "Grossheide"-Banner.

Doch dessen Besitzer, Kai Schoolmann, vermisst dieses Banner nun. Denn seit der Champions-League-Begegnung zwischen Schachtar Donezk und dem FC Bayern München am 10.12.2024 in der Veltins-Arena ist die Fahne verschwunden, von Unbekannten gestohlen. Der Diebstahl wirft Fragen auf - denn Schoolmann gehörte keiner Ultra-Gruppierung an, wo der Fahnenklau aufgrund der hohen symbolischen Bedeutung die Auflösung nach sich zieht.

Nein, Kai Schoolmann ist ein "Normalo", ein einfacher Fan der deutschen Nationalmannschaft, der mit der Fahne enorm viel verbindet. Bei der Suche nach seinem Banner erfährt er große Unterstützung. So auch von der Instagram-Seite "bolzplatzkind", der in einem Post zur Hilfe aufrief: "Dem Besitzer bedeutet die Fahne nicht viel, sondern alles. Seit 1994 reist er mit ihr durch die Weltgeschichte und war seither bei allen großen Turnieren der Nationalelf. Wer Hinweise geben kann, der melde sich bitte. Sie hing am Dienstag in der Nordkurve."

Vermutungen über die Täter reichen auch in das Schalker Fan-Lager. Daher heißt es im anschließenden Appell: "Egal, ob du Schalker bist oder Schwarzgelber [...]. Das ist kein ehrenvoll gezogenes Material. Das hat nichts mit Szene zu tun. Das ist außer Konkurrenz. Bitte gebt ihm seine Fahne zurück. Für euch ist es nur ein Stofffetzen. Für ihn ein halbes Leben. Ein Leben für den Fußball."

Auch aufgrund der großen Unterstützung hofft der Emder Schoolmann, seine Fahne wiederzubekommen, damit sie auch künftig bei Spielen der deutschen Nationalelf zu sehen ist.