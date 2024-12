Zwei frühere Spieler von Borussia Dortmund waren am Boxing Day in England gefordert. Für die beiden Stürmer geht es mit unterschiedlichen Stimmungen nach Hause.

Traditionell wird in England an Weihnachten Fußball gespielt. In der Premier League steht am zweiten Weihnachtstag alljährlich der Boxing Day an. Acht Partien des 18. Spieltags waren in diesem Jahr insgesamt auf dem Programm.

Und bereits zum Auftakt war mit Manchester City ein großer Name gefragt. Beim Klub von Pep Guardiola läuft es in den vergangenen Wochen allerdings gar nicht. Auch gegen den FC Everton, als Tabellen-15. im Abstiegskampf, reichte es für die Citizens nur zu einem 1:1. Ausgerechnet ein ehemaliger Spieler von Borussia Dortmund wurde an diesem Tag zum Gesicht der Krise in Manchester.

Es war die 53. Minute beim Spielstand von 1:1, nach einem Foulspiel von Everton-Verteidiger Vitaliy Mykolenko an Savinho gab es Elfmeter für City – eine klare Aufgabe für Erling Haaland. Doch der Ex-Borusse vergab vom Punkt, Jordan Pickford im Tor der Gäste hatte die Ecke geahnt und konnte abwehren. Am Ende blieb es beim Remis, das dem amtierenden Meister kaum weiterhilft, der Abstand auf Tabellenführer Liverpool bleibt sicher über zehn Punkten – auch das Minimalziel Champions League wackelt.

Ein anderer ehemaliger Borusse und Haaland Nachfolger im BVB-Sturmzentrum hatte ebenfalls keine Zeit für besinnliche Weihnachten und musste auf den Rasen. Der in der Hinserie verletzungsgebeutelte Niclas Füllkrug begann im Angriff für West Ham United. Es ging zum Tabellenletzten FC Southampton.

Und auch für den DFB-Angreifer gab es ein klares Ziel: nach Seuchenmonaten endlich den ersten Ligatreffer erzielen. Nach knapp einer Stunde jubelte Füllkrug dann erstmals, auch wenn er beim 1:0-Siegtreffer der Londoner „nur“ als Vorlagengeber agierte, sein gewonnenes Kopfballduell konnte Jarrod Bowen verwerten (59.). Nach 68 Minuten hatte Füllkrug weiter ohne ersten Ligatreffer auf dem Konto Feierabend, konnte sich aber über drei Punkte mitsamt Assist freuen.

Auf den anderen Plätzen blieb Nottingham Forest mit einem 1:0-Sieg über Tottenham Hotspur an der Spitze dran, Newcastle United bezwang Aston Villa mit 3:0. Der FC Chelsea verspielte eine 1:0-Führung gegen den FC Fulham und unterlag 1:2, Rodrigo Muniz schoss die Gäste in der Nachspielzeit zum Sieg. Bournemouth und Crystal Palace trennten sich 1:1. Am Abend sind dann unter anderem Manchester United und der FC Liverpool gefordert.