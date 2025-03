Den Abschied von Diego wollte sich auch Niclas Füllkrug nicht entgehen lassen. Interessante Aussagen vom ehemaligen BVB-Stürmer.

Wenn Diego in Bremen zu seinem Abschiedsspiel lädt, dann lässt sich die Creme de la Creme der jüngeren Werderaner Vereinsgeschichte dieses Event nicht nehmen.

So auch Niclas Füllkrug, der sich mit Kappe und Zivilklamotten unter die Spieler mischte, die sich am Samstagabend ein Elf-Tore-Spektakel liefern sollten. Füllkrug hatte freibekommen von seinem aktuellen Arbeitgeber West Ham United, was er auch für einen Kurztrip nach Bremen nutzte.

Aktuell kämpft er sich nach einer Oberschenkelverletzung zurück auf den Platz. Und das soll schnell gehen, wie er am Rande des Spiels gegenüber „Sky“ verriet. „Ich bin gut auftrainiert und sehr selbstbewusst, dass das zum Ende hin noch eine ordentliche Saison werden kann.“ Füllkrug kündigte an, „sehr bald“ wieder auf dem Rasen zu stehen.

Das muss er auch, wenn er noch einmal zurück in die deutsche Nationalmannschaft möchte. Mit Tim Kleindienst hat ein Stürmer mit ähnlichem Profil derzeit klar die Nase vorn. Füllkrugs elf Pflichtspiele, in denen ihm für West Ham United zwei Tore und eine Vorlage gelungen sind, reichen da nicht aus.

Ex-BVB-Stürmer Füllkrug erteilt Bundesliga-Gerüchten eine Absage

„Es ist ein mega-schwieriges Jahr. Ich hatte gar keine Vorbereitung, weil ich nach der EM zu West Ham nach London gewechselt bin und dort nach anderthalb Wochen das erste Ligaspiel bestritten habe. Ich habe mich dann relativ früh verletzt, war lange raus und als ich gerade ein bisschen in Tritt war und meine ersten zwei, drei richtig guten Spiele gemacht habe gegen Manchester City und gegen Brighton, habe ich mich wieder sehr groß verletzt“, sagte Füllkrug.

Stehen die Zeichen womöglich schon wieder auf Abschied? Immerhin wurde der Mittelstürmer schon im Winter mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. „Diese Spekulation sind teilweise echt wild. Die kommen aus dem Nichts“, sagte Füllkrug und verwies auf seinen bis 2028 datierten Vertrag. „Jeder weiß, wie hoch die Ablösesumme war. Das steht alles überall. Deswegen will ich zu diesen Spekulationen gar nichts sagen, das macht keinen Sinn.“

Niclas Füllkrug brachte Borussia Dortmund rund 27 Millionen Euro

27 Millionen Euro hat der BVB im vergangenen Sommer für Füllkrug kassiert. Füllkrugs Karriere in Deutschland war von vielen Versprechungen, aber auch vielen Verletzungen geprägt. Was er leisten konnte, wenn er fit war, war unbestritten. Doch während seiner Zeit in Bremen, Nürnberg und Hannover musste er immer wieder aussetzen.

Konstanz bekam er dann zur Saison 2021/22 rein, als er für Werder in 33 Zweitligaspielen 19 Tore erzielte und acht Vorlagen gab. Füllkrug hatte großen Anteil am Aufstieg und bestätigte die Leistung im Oberhaus: 28 Partien, 16 Treffer, fünf Assists. Das rief zur Saison 2023/24 Borussia Dortmund auf den Plan, die „Lücke“ für 17,25 Millionen Euro kauften. Und auch im Dress des BVB lieferte er ab. 16 Tore und zehn Vorlagen in 46 Pflichtspielen waren der dritte starke Arbeitsnachweis in Folge. Mittlerweile ist Serhou Guirassy an seine Stelle getreten. Und Füllkrug sucht in London noch den Anschluss.