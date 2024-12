Schalkes Ex-Trainer Thomas Reis mischt weiter die Süper Lig auf. Samsunspor überwintert auf einem Platz im internationalen Geschäft.

Schalkes Ex-Trainer Thomas Reis mischt weiter die Süper Lig auf. Auch das letzte Spiel in diesem Jahr hat Samsunspor nicht verloren. Im Auswärtsspiel bei Sivasspor holte die Mannschaft beim 0:0 einen Punkt.

Samsunspor überwintert auf einem Platz im internationalen Geschäft. Als Tabellendritter dürfte die Mannschaft vom Schwarzen Meer in der kommenden Saison in der Europa League spielen. Es wäre eine Sensation.

Am Wochenende stand auch in der türkischen Süper Lig der letzte Spieltag in diesem Jahr an. Und schon vorher war klar: Samsunspor, dass in der vergangenen Saison lange gegen den Abstieg gekämpft hatte, würde auf einem Spitzenplatz überwintern.

Und auch am letzten Spieltag in 2023 sendete die Reis-Mannschaft nochmal ein Ausrufezeichen, dass die Erfolge der vergangenen Monate kein Zufallsprodukt waren. Durch den Punktgewinn festigte Samsunspor den dritten Tabellenplatz, zumal auch die ärgsten Verfolger Eyüpspor und Besiktas nicht über ein Unentschieden hinauskamen. Eyüpspor liegt bei einem absolvierten Spiel mehr drei Punkte hinter Samsunspor. Auf Besiktas beträgt der Abstand vier Zähler.

Mit 30 Punkten nach 16 absolvierten Spielem steht die Mannschaft von Samsunspor so gut da, wie noch nie. "Wir haben wieder einen Punkt geholt. Mit 30 Punkten sind wir sehr glücklich. Für uns ist jeder Punktgewinn sehr wertvoll", sagte Thomas Reis in der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Allerdings sei die Leistung in Sivas eine der schwächeren in dieser Saison gewesen. "Heute war es nicht einfach für uns. Wir haben viel Zeit gebraucht, um ins Spiel zu kommen und haben viele Fehler gemacht", erklärte Reis. Die Mannschaft habe diesmal nicht so gut funktioniert. "Mit der Leistung war ich nicht zufrieden. Aber mit dem Punktgewinn am Ende schon", meinte Reis.

Für den in Bochum beheimateten Trainer geht es am 5.1.24 mit einem Heimspiel im Schwarzmeer-Duell gegen Trabzonspor weiter. Um die Leistung von Samsunspor richtig einschätzen zu können: Trabzonspor, immerhin türkischer Meister aus dem Jahr 2022, liegt aktuell bereits 14 Zähler zurück.