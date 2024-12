Mit seinen wuseligen Tempodribblings eroberte Jadon Sancho die Herzen der BVB-Fans. Zwischenzeitlich war er heiß begehrt - mit einem Preisschild von 130 Millionen.

Als 17-Jähriger wechselte Jadon Sancho in der Saison 2017/18 aus der Jugendakademie von Manchester City zur A-Jugend des BVB. Dort erhielt er seinen ersten Profivertrag - und wertvolle Spielzeit. Mit seinem unbeschwertem Straßenkicker-Spielstil mischte er im zarten Alter von 17 Jahren bereits die Bundesliga auf: Sancho erzielte wettbewerbsübergreifend für die U19, die U23 und die erste Mannschaft des BVB zwölf Scorer in 21 Spielen.

In den beiden darauffolgenden Spielzeiten war er dann gesetzter Stammspieler beim BVB und avancierte zum Fan-Liebling. In beiden Saisons sammelte er jeweils mindestens 30 Scorer - in der Saison 2019/20 erzielte er in der Bundesliga 17 Treffer und legte 17 weitere Tore auf. So eine Leistungsexplosion blieb natürlich nicht unbemerkt.

Sein Marktwert stieg auf 130 Millionen. Nachdem er in seiner Abschiedssaison mit elf Scorern in sechs Partien maßgeblich zum Gewinn des DFB-Pokals beitrug, verließ er den BVB, wollte hoch hinaus und den nächsten Schritt wagen. Doch sein Wechsel zu Manchester United lohnte sich eigentlich nur für die Borussia: Denn die Ablöse von 85 Millionen im Sommer 2021 spülte wertvolles Geld in die leeren Corona-Kassen.

Bei Manchester kam er nicht zum Zuge, bekam wenig Spielzeit und spätestens nach seinem öffentlichen Streit mit Erik ten Hag war das Tischtuch endgültig zerschnitten - Sancho "flüchtete", kehrte zurück in seine "Wohlfühloase", zurück zum BVB. In seiner halbjährigen Leihe lief er 21 Mal auf.

Jetzt zog es ihn wieder auf die Insel zum FC Chelsea, wo für den noch immer jungen Engländer im aufgeblähten Kader keine Stammplatz-Garantie besteht. Sein Marktwert ist derweil erheblich geschrumpft: von 130 Millionen im Jahr 2020 beim BVB auf nunmehr 30 Millionen Euro - das ist weniger als ein Viertel.

Dann trafen ihn in dieser Saison auch noch Verletzung und Krankheit: Lediglich acht Premier-League-Partien absolvierte der 24-Jährige bisher. Wieder war es eine Deutschland-Rückkehr, die ihn zurück in die Spur brachte. Nach seiner Verletzung erstmals über die vollen 90 Minuten lief er nämlich in der Conference League gegen den 1. FC Heidenheim auf - und bereitete dabei zwei Treffer vor.

Beflügelt von dieser Rückkehr klappte es nun auch in der Liga. Am Mittwochabend (4. Dezember) erzielte das einst vielversprechende BVB-Juwel gegen den FC Southampton mit dem Treffer zum 5:1 für den FC Chelsea sein erstes Saisontor. Chelsea rangiert damit nun auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Primus FC Liverpool.