Seit dem 1. Juli 2024 ist Ismail Atalan in Österreich tätig. Lange war er mit seinem neuen Team sogar Tabellenführer. Jetzt rangiert die Atalan-Mannschaft auf Platz sechs.

Der Kapfenberger SV spielt im österreichischen Unterhaus eine richtig gute Saison. Zu Beginn der Saison stand der KSV sogar immer wieder mal auf Platz eins. Nach 13 Partien liegt der Klub nun auf dem 6. Tabellenplatz.

Die Verantwortlichen zeigen sich mit der Arbeit des deutschen Fußballlehrers Ismail Atalan zufrieden und belohnten diesen nun auch - mit einer Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2026.

"Wir freuen uns sehr, dass wir den Vertrag mit Ismail zum jetzigen Zeitpunkt verlängern konnten, denn nach unserem erfolgreichen Saisonstart lagen uns bereits einige Anfragen für ihn vor", sagt KSV-Präsident Erwin Fuchs.

Fuchs weiter: "Er hat uns schon bei seiner Verpflichtung mit seiner klaren Vision für die Entwicklung unserer Mannschaft und unsere jungen Talente überzeugt. Im bisherigen Saisonverlauf haben wir dann gesehen, dass er genau der richtige Trainer für den KSV ist, mit dem wir einen längerfristigen Weg beschreiten möchten."

Nach RevierSport-Informationen hatte Ismail Atalan zuletzt jeweils eine Anfrage aus der österreichischen Bundesliga sowie einem deutschen Drittligisten vorliegen.

Fuchs betont, dass Atalan bereits 14 Akademiespieler in den Profikader integriert hat, von denen an jedem Spieltag drei bis fünf zum Einsatz kommen und das genau die Zukunft für die "Kampfmannschaft" ist.

Der 44-jährige Atalan, der in der Vergangenheit als Co-Trainer bei Alanyaspor sowie als Chefcoach bei FK Gostivar (Mazedonien), Hallescher FC, VfL Bochum und Sportfreunde Lotte arbeitete, freut sich ebenfalls über die Vertragsverlängerung in Kapfenberg: "Bereits vor meinem Antritt war mir klar, dass beim KSV sehr viel Potenzial vorhanden ist, das wir ausschöpfen können und das hat sich in der bisherigen Saison auch bestätigt."

Atalan, der auch den ehemaligen Essener und Bochumer Moritz Römling - zwölf Spiele, drei Tore, zwei Vorlagen - im Kader hat, meinte weiter: "Ich bin sehr dankbar für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Präsident Erwin Fuchs, Geschäftsführer Robert Schäfer und Carlos Leal, dem 'Head of Football Operations' sowie für das positive Miteinander in meinem Team und der Mannschaft. Aus diesen Gründen musste ich auch nicht lange überlegen, denn den bisherigen Weg möchte ich gerne gemeinsam mit allen Beteiligten weitergehen. Die Jungs machen das klasse, wir haben noch viel vor und ich freue mich sehr auf all das, was noch vor uns liegt."