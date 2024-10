Früher schaffte Vangelis Pavlidis beim VfL Bochum nicht den Durchbruch, jetzt ist er satte 25 Millionen Euro wert.

Seit dieser Saison schnürt Vangelis Pavlidis die Schuhe für den portugiesischen Top-Klub Benfica Lissabon. Nach einem guten Start mit drei Scorerpunkten in den ersten drei Liga-Spielen, folgte in den weiteren fünf Partien "nur" noch ein Tor.

Dafür präsentierte sich der Grieche aber am Mittwochabend in Top-Form: Beim Ligapokal-Viertelfinale gegen den Tabellennachbarn CD Santa Clara (3:0) wurde Pavlidis zwar erst in der 67. Minute eingewechselt, avancierte aber dennoch zum umjubelten Matchwinner.

Fünf Zeigerumdrehungen nach seiner Einwechslung bereitete der 25-Jährige das 1:0 des argentinischen Weltmeisters Angel Di Maria mustergültig vor. Es folgte eine Phase, in der sich Benfica und Pavlidis in einen Rausch spielten. Binnen vier Minuten war der Mittelstürmer mit einem Doppelpack erfolgreich.

Erst traf er per Kopf zum 2:0 (76.), ehe er mit einem präzisen Flachschuss für die endgültige Entscheidung und den Halbfinaleinzug sorgte (80.). Zwei Tore und eine Vorlage in 25 Minuten Spielzeit, das kann sich definitiv sehen lassen. Für Pavlidis waren es seine ersten Treffer seit dem 23. September. Die Durststrecke von fünf Wochen und fünf Pflichtspielen ohne eigenes Tor sind damit seit Mittwochabend offiziell beendet.

Pavlidis spielte früher für Bochum, nun ist er 25 Millionen Euro wert

Insgesamt steht Pavlidis, der im Sommer für 18 Millionen Euro von Alkmaar (137 Spiele, 80 Tore) in die portugiesische Hauptstadt wechselte, nun bei 13 Partien und vier Treffern (drei Vorlagen) für seinen neuen Klub. Von 2015 bis 2018 spielte Pavlidis beim VfL Bochum. Der Grieche galt schon damals in der Jugend als hoffnungsvolles Talent und wurde 2016 mit einem Profivertrag ausgestattet.

Nur vier Einsätze sammelte Pavlidis allerdings für die VfL-Profis, ein Tor gelang ihm nicht. Mangels Perspektive verliehen ihn die Bochumer an Borussia Dortmunds U23 und dann in die Niederlande zu Willem II, wo der Stürmer ins Rollen kam. Aktuell würde sich der Bundesligist solch einen treffsicheren Stürmer in seinen Reihen wünschen. In neun Pflichtspielen erzielte der VfL nur sieben Tore. Bezahlbar wäre der Ex-Bochumer mit einem Marktwert von 25 Millionen Euro aber sowieso nicht mehr…