Immer mal wieder lohnt sich ein Blick über den Tellerrand. Diesmal nach Italien, wo sich der AC Florenz und AC Mailand einen wilden Schlagabtausch geliefert haben.

Am Wochenende trafen sich in Italien die AC Florenz und AC Mailand zum Traditionsduell. Für die Rossonieri ging es darum, nach ganz oben aufzuschließen, während die AC Florenz im Keller festhing. Am Ende sollte die Fiorentina den besseren Ausgang für sich haben und das Spiel mit 2:1 gewinnen.

Bis dahin war es jedoch ein weiter Weg. Bedanken können sich die Anhänger der Fiorentina nicht nur bei den beiden Torschützen Yacine Adli (35.) und Albert Gudmundsson (73.), sondern vor allem auch bei Torhüter David de Gea.

Der Spanier hatte sich der Fiorentina im Spätsommer ablösefrei angeschlossen. In der ersten Minute der Nachspielzeit von Hälfte eins trat de Gea im Eins-gegen-Eins mit Milans Theo in Erscheinung. Der Franzose trat vom Punkt an und schoss den Ball in Richtung rechtes unteres Eck, doch de Gea war zur Stelle und wehrte die Kugel ab.

So nahm die Fiorentina, für die Moise Kean in der 22. Minute auch schon einen Elfmeter verschossen hatte, das 1:0 mit in die Pause, ehe Mailand in der 54. Minute schon die zweite Chance vom Punkt bekommen sollte.

Diesmal nahm sich Tammy Abraham der Aufgabe an und schickte die Kugel aus elf Metern in Richtung linkes unteres Eck. Doch auch da war de Gea zur Stelle und wehrte ab.

Ausgleich von Ex-Dortmunder Pulisic reicht nicht

So glich Mailand schon fast folgerichtig nur vier Minuten später in Person von Christian Pulisic aus. Nach einer Flanke von Theo nahm der US-Amerikaner den Ball volley und legte ihn elegant ins linke Eck. De Gea war ausnahmsweise mal ohne Abwehrchance.

Bei Borussia Dortmund dürften die Erinnerungen an Christian Pulisic durchaus positiv sein. Der US-Amerikaner kam als Youngster in die Jugend des BVB, arbeitete sich durch die U17 und U19 bis zu den Profis hoch und wurde dort zum Stammspieler.

Insgesamt 127-mal lief er für die Borussia auf (19 Tore, 26 Vorlagen), ehe er den nächsten Schritt wagte. Im Winter 2019 wurde der FC Chelsea auf den damals 20-Jährigen aufmerksam – und legte stolze 64 Millionen Euro auf den Tisch.

Die Blues verliehen Pulisic für die Rückrunde gleich wieder zurück an den BVB. Ab Sommer 2019 trug Pulisic dann endgültig das Trikot der Londoner. In vier Jahren machte Pulisic 145 Spiele für Chelsea, erzielte 26 Tore und gab 19 Vorlagen.

Im Sommer 2023 legte der AC Mailand dann noch einmal 20 Millionen Euro auf den Tisch und sicherte sich Pulisics Dienste. Bisher steht der mittlerweile 26-Jährige bei 56 Spielen, 13 Vorlagen und 21 Toren. Das bisher letzte erzielte er gegen die Fiorentina. Zum Sieg sollte es letztlich nicht reichen.