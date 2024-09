Ein ehemaliger Trainer des MSV Duisburg, dem eine große Karriere in Deutschland verwehrt blieb, macht sich gerade einen Namen in der italienischen Serie A.

Dicke Überraschung in Italien! Nach vier Spieltagen führen nicht etwa Inter Mailand, AC Mailand, Juventus Turin, SSC Neapel oder die Rom-Klubs AS und Lazio die Tabelle an sondern ein Underdog: Udinese Calcio.

Und: Trainer ist ein Deutscher. Nämlich Kosta Runjaic. Der 53-Jährige ist seit dem 1. Juli Coach in Udine. Zuvor war er rund sieben Jahre in Polen bei Pogon Stettin und Legia Warschau äußerst erfolgreich. Nun macht er sich einen Namen in der Serie A.

Nach dem Weiterkommen in der Coppa Italia (4:0 gegen Avellino) folgten für Udinese in der Liga ein Remis gegen Bologna (1:1) und Siege über Lazio Rom (2:1), Como (1:0) sowie Parma (3:2). Vier Spiele, zehn Punkte bedeuten die Tabellenführung.

Hinter Runjaic liegen erfolgreiche Jahre in Polen. Von 2017 bis 2022 war der gebürtige Wiener mit deutscher Staatsbürgerschaft bei Pogon Stettin, führte dann in den vergangenen beiden Jahren Legia Warschau zum Pokal- und Supercupsieg. In Deutschland war Runjaic beim 1. FC Kaiserslautern, dem MSV Duisburg, 1860 München und Darmstadt 98 vor allem in der 2. Bundesliga Trainer.

Runjaic führte in der abgelaufenen Saison Legia Warschau auf Platz zwei. Der Vize-Meister spielte dann in der Saison 2023/2024 eine starke Europapokal-Saison und konnte bis ins Achtelfinale der Conference League vordringen. Und trotzdem trennten sich die Polen von "Coach Kosta", wie ihn einst die Fans in Duisburg tauften. In Udinese freut man sich auch über "Coach Kosta".

Kosta Runjaic - Trainerstationen:

1. Juli 2002 bis 30. Juni 2004: DFB-Stützpunkt

1. Juli 2004 bis 14. November 2006: Co-Trainer 1. FC Kaiserslautern

15. November 2006 bis 30. Juni 2007: U19 SV Wehen Wiesbaden

1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008: SV Wehen Wiesbaden U23

1. September 2008 bis 16. Mai 2009: Co-Trainer VfR Aalen

23. März 2010 bis 3. September 2012: SV Darmstadt 98

4. September 2012 bis 30. Juni 2013: MSV Duisburg

16. September 2013 bis 23. September 2015: 1. FC Kaiserslautern

1. Juli 2016 bis 22. November 2016: TSV 1860 München

6. November 2017 bis 30. Juni 2022: Pogon Stettin

1. Juli 2022 bis 29. April bis 2024: Legia Warschau

seit 1. Juli 2024: Udinese Calcio