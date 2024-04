Abdul Rahman Baba gilt als Wandervogel im europäischen Fußball. In Saloniki hat der frühere Schalker nun seit langem mal wieder seine Topform gefunden - und schielt auf zwei Titel.

Auf Schalke konnte Abdul Rahman Baba zwischen 2016 und 2019, als er leihweise für Königsblau auflief, keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. In Griechenland zählt der Linksverteidiger in diesem Jahr zum Stammspieler beim Spitzenreiter - und zeigt sogar ungeahnte Torjäger-Qualitäten.

Doch zunächst zurück zum Anfang: 2012 wechselte Abdul Rahman Baba aus seiner Heimat Ghana nach Deutschland zur SpVgg Greuther Fürth. Mit dem Klub erlebte er gleich im ersten Jahr einen Abstieg, persönlich ging es für ihn allerdings zunächst nur bergauf. Denn in der folgenden Zweitliga-Saison empfahl er sich mit seinen Leistungen für einen Wechsel zu Bundesligist FC Augsburg.

Dort wusste der Linksverteidiger in nur einem Jahr gar so zu überzeugen, dass im Sommer 2015 der große FC Chelsea anklopfte - und in Summe 26 Millionen Euro überwies. Bis heute führt Baba die Liste der Augsburger Rekord-Abgänge mit großem Vorsprung (vor Mergim Berisha, der für 14 Millionen nach Hoffenheim ging) an.

Bei den Blues sammelte er im ersten Jahr noch 23 Einsätze. Mehr sollten es jedoch nicht werden, denn in den folgenden sieben Jahren wurde Baba stets verliehen. Zwischen August 2016 und Januar 2019 sammelte der ghanaische Nationalspieler insgesamt 26 Pflichtspiele für den FC Schalke, wobei er sich einen Großteil seiner Zeit in Gelsenkirchen mit einem Kreuzbandriss und dessen Nachwirkungen herumschlug. In den Folgejahren ging es zu Stade Reims (11 Einsätze), dem RCD Mallorca (3), bereits 2020/21 erstmals zu PAOK Saloniki (17) und in den vergangenen beiden Spielzeiten leihweise zum englischen Zweitligisten FC Reading, für den er insgesamt 49-mal auflief.

Nach sieben Jahren als Leihspieler folgte der Abgang

Wie in nahezu jedem Jahr kehrte Baba auch im Sommer 2023 zurück an die Stamford Bridge und verließ sie nur kurze Zeit später wieder. Diesmal allerdings nicht per Leihe, sondern ablösefrei zu PAOK Saloniki, zu dem Verein, für den er bereits 2020/21 aufgelaufen war.

Dort spielt der Ghanaer wohl seine beste Spielzeit seit der Saison 2014/2015 in Augsburg. Erst am vergangenen Wochenende stellte Baba seine Qualität wieder einmal unter Beweis, als er PAOK im so wichtigen Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten AEK Athen nach 0:2 Rückstand mit einem Tor noch zum 2:2 verhalf und dafür sorgte, dass seine Mannschaft die Tabellenführung behauptete.

Doch nicht nur in der Liga läuft es für die Elf des ehemaligen rumänischen Nationaltrainers Razvan Lucescu rund. Im Pokal-Halbfinale musste man zwar denkbar knapp im Elfmeterschießen gegen Panathinaikos die Segel streichen, international geht die Reise jedoch weiter. Mit einem mehr als überzeugenden 5:1 - ebenfalls durch ein Tor von Baba eingeleitet - über Dinamo Zagreb im Rückspiel des Conference-League-Achtelfinals, machten die Griechen eine 0:2-Hinspiel-Niederlage wett und zogen unter die letzten Acht. Dort geht es nun gegen den FC Brügge.

Baba mit persönlichen Bestleistungen

Insgesamt kommt Baba in dieser Spielzeit bereits auf 36 Einsätze und damit so viele, wie nie in einer Saison zuvor. Außerdem traf er bereits sechsmal. In seinen zehn vorangegangenen Jahren als Profi in Europa gelangen ihm insgesamt lediglich fünf Tore.

Eine Meisterschaft konnte der Ghanaer in Europa noch nicht verbuchen, ebenso wenig wie einen internationalen Titel. Nun stehen für Baba und PAOK entscheidende Wochen an: Erst kommt es in der Conference League zum Duell mit dem FC Brügge, dann gilt es, die knappe Tabellenführung in den Play-Offs der Liga über die letzten sechs Partien zu verteidigen. AEK Athen hat nur einen, Panathinaikos zwei und Olympiakos vier Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter.