Bei Borussia Dortmund wurde Pierre-Emerick Aubameyang früher gefeiert. Auch im Jahr 2024 geht der Stürmer weiterhin erfolgreich auf Torejagd.

Pierre-Emerick Aubameyang schoss sich am Donnerstagabend an die Spitze der ewigen Europa League-Torjägerliste. Mit seinem Ausgleichstor beim 3:1 im Playoff-Rückspiel gegen Shakhtar Donezk für Olympique Marseille kommt der frühere Angreifer von Borussia Dortmund nun saisonübergreifend auf 31 Treffer. Damit überholte Aubameyang Radamel Falcao, der seit der Wettbewerbsgründung 2009/10 30 Tore erzielte, und holte sich den alleinigen Rekord.

Die 31 Treffer erzielte der heute 34-jährige Gabuner für den BVB, FC Arsenal, FC Barcelona und nun Olympique Marseille, kein anderer Spieler kann seit dem Europa League-Start mehr Tore aufweisen.

Aus deutscher Sicht liegt Florian Wirtz vorne, der in der laufenden Saison auf zehn Treffer erhöhte und am früheren Leverkusener Kollegen Karim Bellarabi (neun) vorbeizog. Jener hatte zuvor Lars Stindl (Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach, acht) vom ersten Rang verdrängt.

Erst im Juli wechselte Aubameyang ablösefrei vom FC Chelsea nach Frankreich. In diesem Zeitraum bestritt der pfeilschnelle Mittelstürmer 33 Pflichtspiele für Marseille, erzielte 16 Tore und bereitete weitere acht Treffer direkt vor: 24 Torbeteiligungen in 33 Partien sind eine starke Quote.

Speziell in seinem Lieblingswettbewerb, der Europa League, läuft es wie geschmiert für den Routinier. Mit sieben Toren in sieben Spielen führt er die Torschützenliste der aktuellen Spielzeit vor Romelu Lukaku (AS Rom) und João Pedro (Brighton & Hove Albion) an, die beide jeweils sechsmal erfolgreich waren. Im Achtelfinale trifft der französische Traditionsklub nun auf den FC Villarreal. Dann hat Aubameyang die Chance, seinen eigenen Rekord sogar auszubauen.

Aubameyang wurde Torschützenkönig in Dortmund und London

Seinen internationalen Durchbruch feierte Aubameyang einst im Trikot von Borussia Dortmund. 2013 wechselte er vom AS St.-Étienne zum BVB. Aubameyang erzielte 141 Tore in 213 Pflichtspielen und bereitete 36 Buden direkt vor.

Die beste Saison spielte er 2016/17, als der Stürmerstar mit 31 Bundesliga-Treffern Torschützenkönig wurde. Im Januar 2018 wechselte er dann für 63,75 Millionen Euro zum FC Arsenal, wo er 2019 die Torjägerkanone in der Premier League gewann.