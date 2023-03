Bayer Leverkusen öffnet die Tür zum Viertelfinale der Europa League, Union Berlin dagegen sucht noch den Schlüssel.

In den Achtelfinal-Hinspielen hat sich nur einer der beiden Bundesligisten eine komfortable Ausgangsposition erarbeitet. Bayer Leverkusen gewann am Donnerstagabend gegen Ferencvaros Budapest mit 2:0 (1:0), Kerem Demirbay (10.) und Edmond Tapsoba (86.) nährten Leverkusens letzte Titelhoffnung in der bisher enttäuschenden Saison.

Union Berlin indes kam in einem turbulenten Spiel bei Eisregen gegen den belgischen Klub Union Saint-Gilloise zu einem 3:3 (1:1) - immerhin, musste es am Ende heißen.

Winter-Zugang Josip Juranovic (42.), Innenverteidiger Robin Knoche (69.) und Sven Michel (89.) glichen dreimal aus.

Der Gast aus Belgien zeigte sich durch Victor Boniface (28., 72.) und Yorbe Vertessen (58.) eiskalt und frustrierte die Gastgeber mit starken Kontern.