Bayer 04 Leverkusen ist die formstärkste Mannschaft in Europa. Vor gerade einmal 38 Monaten verlor der Bundesligist noch bei Rot-Weiss Essen. Weisse noch?

Bayer 04 Leverkusen ist seit dem 14. April 2024 offiziell und zum ersten Mal in der 120-jährigen Vereinshistorie Deutscher Meister. Die Mannschaft von Xabi Alonso spielt eine überragende Saison und könnte sogar den Punkterekord der Bundesliga (91 Punkte von Bayern, 2012/13) knacken.

Sechs Spieler der Leverkusener Meistermannschaft standen auch schon auf dem Rasen, als Bayer 04 am 02. Februar 2021 im DFB-Pokal-Achtelfinale beim damaligen Viertligisten Rot-Weiss Essen an der Essener Hafenstraße zu Gast war und die Partie sensationell mit 1:2 nach Verlängerung verlor.

Meisterkapitän Lukas Hradecky stand im Tor, Edmond Tapsoba verteidigte im Zentrum, im Mittelfeld spielte Weltmeister Exequiel Palacios und vorne stürmte Torjäger Patrik Schick. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde dann das damals 17-jährige Supertalent Florian Wirtz eingewechselt und gute zehn Minuten vor Ende der Verlängerung gab Jeremie Frimpong sein Debüt für Leverkusen. Er wechselte damals im Winter von Celtic Glasgow zur Werkself.

Im Jahr 2024 ist das Sextett zusammen insgesamt stolze 264,5 Millionen Euro wert (Quelle: Transfermarkt.de). Dazu spielten auch Leon Bailey und Moussa Diaby für Bayer 04, die aktuell mit Aston Villa auf Champions League-Kurs liegen und zu den Top-Scorern des englischen Erstligisten zählen.

Da war Bayer 04 Leverkusen noch schlagbar. Marco Kehl-Goméz nach der Leverkusener Meisterschaft.

Sie alle konnten aber das Pokalaus an der Hafenstraße nicht verhindern. Auch deshalb ist dieser RWE-Sieg von vor über drei Jahren weiterhin absolut surreal. Der damalige Essener Kapitän Marco Kehl-Goméz postete nach der Leverkusener Meisterschaft ein Bild vom Pokalspiel mit den Worten: "Da war Bayer 04 Leverkusen noch schlagbar."

Natürlich hatte "KG" diese Nachricht mit einem lachenden Smiley versehen. Schließlich hatte Leverkusen damals 27 Torschüsse und scheiterte mehrfach am Aluminium und dem überragenden RWE-Torwart Daniel Davari. In der Verlängerung ging der Favorit dann durch Leon Bailey zwar in Führung, aber Oguzhan Kefkir und Simon Engelmann drehten die Partie und sorgten für die größte Sensation der Pokalsaison 2020/21. Weisse noch?